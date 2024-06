Disastro Italia a Euro 2024 - i 'voti' di Zoff e Cabrini

Da grande tifoso dell'Italia provo una grande delusione.

Spettacolo - "Mi dispiace, pensavo si potesse fare meglio, purtroppo è andata così. Perdere fa parte dello sport". Così all'Adnkronos il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982 ed ex ct azzurro Dino Zoff dopo il ko dei ragazzi di Spalletti con la Svizzera agli ottavi di finale Euro 2024. "Azzurri sotto ritmo ha detto Spalletti? Non voglio commentare, non spetta a me spiegare i motivi della sconfitta. Mi dispiace tanto, andrà meglio la prossima volta", aggiunge Zoff. "Così a caldo a pochi minuti dalla sconfitta è davvero difficile commentare. Da grande tifoso dell'Italia provo una grande delusione". commenta quindi all'Adnkronos il terzino dell'Italia campione del mondo 1982 Antonio Cabrini. "I colpevoli? Dopo una prova del genere non può salvarsi nessuno, sono tutti colpevoli, dal ct a tutti i giocatori", aggiunge Cabrini.