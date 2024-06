Fallimento azzurro - Spalletti: Italia ora non può fare di più

Nella ripresa dovevamo iniziare bene ma abbiamo preso subito gol.

Spettacolo - "L'Italia in questo momento non può fare di più". E' l'amara sintesi con cui il ct azzurro Luciano Spalletti incassa la sconfitta per 2-0 con la Svizzera che elimina l'Italia agli ottavi di finale di Euro 2024. "Quel gol all'inizio del secondo tempo ci ha tagliato le gambe, siamo stati poco incisivi. Quello che ha fatto la differenza è stato il ritmo, avevamo un ritmo troppo inferiore a loro nel primo tempo. Anche nelle individualità c'era un passo differente", dice. "Il ritmo e la freschezza fanno sempre la differenza, ho cambiato i giocatori facendoli recuperare e magari in questo momento qui non siamo in grado di fare più di questo -aggiunge il ct a Rai Sport- Mondiale? Un discorso che si farà dopo, ci vuole più gamba e più ritmo. Ci vuole continuità e sacrificio, in diversi siamo stati poco continui. Probabilmente non siamo arrivati in condizioni eccezionali". "Fa male uscire così, chiediamo scusa a tutti. Oggi abbiamo deluso e loro hanno meritato.

Abbiamo fatto fatica tutta la partita, nel primo tempo abbiamo perso troppe palle lasciando troppi spazi a loro. E' stata dura, una partita durissima da digerire", dice Gigio Donnarumma. "E' mancato un po' tutto in questa partita, anche qualità e nel primo tempo abbiamo fatto malissimo perché hanno avuto sempre il pallino del gioco. Nella ripresa dovevamo iniziare bene ma abbiamo preso subito gol. Bisogna accettarlo, abbiamo deluso", aggiunge il portiere e capitano al microfono di Rai Sport.