Euro 2024 - Svizzera-Italia: le formazioni ufficiali

Spettacolo - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia, in campo alle 18 all'Olympiastadion di Berlino per il primo ottavo di finale degli Europei di Germania 2024. Spalletti ripropone Scamacca e Chiesa dal 1', dall'inizio anche Fagioli al posto di Jorginho e Mancini per lo squalificato Calafiori. Svizzera con Embolo terminale offensivo, in campo anche i 'bolognesi' Ndoye e Aebischer. SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Rieder; Embolo. Ct. Yakin. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Ct. Spalletti.