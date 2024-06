20 anni di notebook MSI

In occasione del 20° compleanno dei notebook MSI, l?Azienda ha organizzato un evento per festeggiare quest?importante ricorrenza, nel corso del quale è stata presentata una linea in edizione limitata per l?anniversario e un nuovo laptop realizzato insieme a Mercedes-AMG.MSI, brand leader nel settore dei notebook per il gaming, la content creation e la produttività, nell’ambito dell’evento dedicato ai festeggiamenti per i primi 20 anni dal lancio del suo primo modello, presenta una linea di laptop in edizione limitata per l’anniversario e un nuovo notebook in collaborazione con Mercedes AMG dedicato agli amanti della velocità.La linea dedicata al 20° compleanno dei laptop MSI prevede due modelli. Il primo è il Pulse 17AI, un performante gaming laptop in grado di assicurare un salto di qualità nelle prestazioni di giochi e nelle app per la creatività con DLSS 3 basato sull'intelligenza artificiale. Equipaggiato con GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, processore Intel Ultra 7 155H e un luminoso display da 17?, Pulse 17Ai 20° anniversario dispone di diversi accessori personalizzati, tra cui un pratico zaino, MSI gaming mouse M99 Pro e il portachiavi con la mascotte Lucky, ed è in vendita già da oggi al prezzo di 1.799 euro IVA inclusa.Dedicato ai gamer più appassionati che vogliono davvero il massimo è il secondo notebook della nuova linea in edizione limitata: Titan 18HX 20° anniversario. Potentissimo e dotato di un ampio display da 18?, dispone di CPU Intel Core i9, grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 e una ricchissima dotazione di accessori creati appositamente per il 20° compleanno, tra cui lo zaino Titan Gaming, cuffie, mouse pad, gaming mouse M18, dual drive 256GB e il portachiavi con la mascotte Lucky. Anche questo laptop è in vendita già da oggi al prezzo di 5.799 euro IVA inclusa.Il compleanno di MSI è anche l?occasione per presentare in Italia il nuovo Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, che consente di sperimentare livelli di velocità e potenza senza precedenti. Nato dalla partnership con il prestigioso brand di auto di lusso noto in tutto il mondo, Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport è caratterizzato dal tipico motivo AMG e da un telaio in lega di magnesio e alluminio, leggero e robusto. Equipaggiato con processore Intel Core Ultra 9, GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 e un ampio display da 18? IPS-Level 16:10 4K Mini LED 120Hz, Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport offre prestazioni da vero fuoriclasse, proprio come le auto cui è ispirato.Con l?occasione anche il fratello minore Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, lanciato lo scorso anno, è stato aggiornato ed è ora equipaggiato con CPU Intel Core Ultra 9 display da 16? OLED 240Hz e NVIDIA GeForce RTX 4070.Disponibili in Italia a partire dal terzo quadrimestre 2024, entrambi i notebook sono poi corredati da diversi accessori personalizzati AMG-Mercedes. Chi acquisterà già nel primo periodo lo Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport avrà, inoltre, la possibilità di richiedere un modellino MSI AMG.