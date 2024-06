Elezioni Iran - sarà ballottaggio tra il riformista Pezeshkian e l'ultraconservatore Jalili

E' ufficiale A sfidarsi saranno il riformista Massoud Pezeshkian e l'ultraconservatore Saeed Jalili.

Attualità - E' ufficiale. L'Iran il 5 luglio andrà al ballottaggio per le elezioni presidenziali che sceglieranno il successore di Ebrahim Raisi, morto a maggio in un incidente di elicottero. A sfidarsi saranno il riformista Massoud Pezeshkian e l'ultraconservatore Saeed Jalili. L'annuncio è arrivato da Mohsen Eslami, funzionario del ministero dell'Interno di Teheran, come riporta l'iraniana Press Tv.