Milano Pride 2024: Parata e Festeggiamenti finali all'Arco della Pace

Oggi, sabato 29 giugno 2024, Milano si colora per il Milano Pride. La parata inizierà alle 15:00 da via Vittorio Pisani, davanti alla Stazione Centrale, e si concluderà alle 18:00 all'Arco della Pace. Attese oltre 300 mila persone.

Il percorso della parata attraverserà piazza Repubblica, Viale Liberazione, via Melchiorre Gioia, piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Volta, viale Elvezia, Arena, viale Byron, viale Melzi d’Eril, corso Sempione, fino all'Arco della Pace.

Dalle 18:00 fino all'1:00 di notte si terrà l'evento finale con esibizioni di artisti come Orietta Berti, La Cesira, Clara, Daniele Gattano, Michele Bravi, Gianmaria, Karma B, N.A.I.P, Debora Villa, Ditonellapiaga, Ricchi e Poveri, BigMama, Beatrice Quinta, Sethu, Gaia, Chadia e Francesca Michielin. La conduzione sarà affidata a Marta Pizzigallo, Edoardo Zaggia, Francesco Cicconetti, Kaze e Fabrizio Colica. La segretaria del PD, Elly Schlein, sarà presente sul carro dei democratici ma non interverrà dal palco. Assente il sindaco Beppe Sala per un intervento medico.

Per garantire la sicurezza, la Prefettura di Milano ha disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici, nonché di asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle 15:00 alle 17:00 in zona Porta Venezia-Garibaldi e dalle 17:00 alle 24:00 in piazza e parco Sempione.

Il Milano Pride è un evento simbolo per la comunità LGBTQIA+, con tutto il mese di giugno dedicato a eventi e manifestazioni per celebrare e promuovere l'inclusività e i diritti umani. Oggi, altre città italiane come Napoli, Bari, Cagliari e Ragusa ospiteranno simili celebrazioni.