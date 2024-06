Iran avverte Israele: Guerra di annientamento se attacca il Libano

L'Iran considera guerra psicologica la propaganda israeliana sull'intenzione di attaccare il Libano, ma se dovesse avviare un'aggressione militare su vasta scala ne scaturirebbe una guerra di annientamento.

Così in un post su X la rappresentanza iraniana all'Onu

Attualità - "L'Iran considera guerra psicologica la propaganda" israeliana "sull'intenzione di attaccare il Libano, ma se dovesse avviare un'aggressione militare su vasta scala ne scaturirebbe una guerra di annientamento". Così in un post su X la rappresentanza iraniana all'Onu. "Tutte le opzioni sono sul tavolo - aggiungono - anche il pieno coinvolgimento di tutti i fronti della resistenza". Nei giorni scorsi il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il "confine nord", nelle zone israeliane a ridosso della frontiera con il Libano e ha assistito a un'esercitazione militare. E, riporta il Times of Israel, ha promesso "vittoria", in caso di conflitto con gli Hezbollah libanesi. Netanyahu ha lodato "la determinazione" dei soldati nel "difendere il Paese".