Usa - ex consigliere di Trump Steve Bannon in carcere entro lunedì

Attualità - L'ex consigliere di Donald Trump Steve Bannon dovrà recarsi in carcere entro lunedì, dopo che la Corte Suprema ha respinto il suo ricorso. Svanito, quindi, il tentativo dell'ultimo minuto di Bannon di evitare la condanna a quattro mesi per aver sfidato le citazioni in giudizio della commissione del 6 gennaio. Bannon è stato condannato a Washington per due capi d'imputazione per oltraggio al Congresso quasi due anni fa, nel luglio 2022, e condannato a quattro mesi di prigione nell'ottobre 2022. Il giudice distrettuale statunitense Carl Nichols aveva sospeso la sua condanna durante la richiesta di appello, che è stata respinta a maggio. Nichols ha ordinato a Bannon di presentarsi in prigione entro il primo luglio, affermando che non vi sono basi per continuare a rinviare la sentenza.