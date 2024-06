Joe Biden prova a rialzarsi dopo il disastroso confronto tv con Donald Trump.

Attualità - "Posso fare questo lavoro. Non sono più un ragazzo, ma posso farcela. Altrimenti non mi candiderei". Joe Biden prova a rialzarsi dopo il disastroso confronto tv con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti sale sul palco di Raleigh, in North Carolina, per un comizio. E sembra ritrovare la grinta mancata nel duello di 24 ore prima.