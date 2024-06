LeBron James giocherà col figlio - Lakers scelgono Bronny al draft

I rumors che hanno preceduto la chiamata dei Lakers hanno fatto riferimento ad un intenso lavoro dell'agente Rich Paul: il procuratore di LeBron James avrebbe avvisato tutte le squadre interessate a Bronny.

Spettacolo - LeBron James e il figlio Bronny giocheranno insieme nei Los Angeles Lakers nella stagione Nba 2024-2025. Nel secondo giro del draft, i Lakers - con la scelta numero 55 - hanno selezionato Bronny James, 19enne guardia che esce dal college di USC. LeBron James, 40 anni a dicembre, corona così il sogno di condividere lo spogliatoio con il figlio. La scelta di Bronny James è l'argomento del giorno, ovviamente. I rumors che hanno preceduto la chiamata dei Lakers hanno fatto riferimento ad un intenso lavoro dell'agente Rich Paul: il procuratore di LeBron James avrebbe avvisato tutte le squadre interessate a Bronny. Inutile sceglierlo, il ragazzo ovviamente avrebbe gradito solo i Lakers come destinazione e in caso di chiamata da un'altra squadra avrebbe fatto i bagagli per l'Australia.