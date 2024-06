DARK SOULS REDEMPTION è pronto a espandersi

ARK SOULS REDEMPTION

è uscito in Francia lo scorso 6 luglio ed è già un successo con oltre 7.300 copie vendute del Volume 1.

Il lancio di DARK SOULS REDEMPTION è il terzo miglior lancio di un manga in Francia quest’anno (tra oltre 250 uscite), il secondo miglior lancio di un manga francese e il miglior esordio per Mana Books dalla sua fondazione.

Ma non è tutto! Siamo felici di annunciare che questo manga, totalmente creato internamente e sviluppato in partnership conBandai Namco, è in traduzione in diverse lingue!

Ecco la lista di Paesi in cui i lettori già possono - o potranno presto – tuffarsi inDARK SOULS REDEMPTION: una nuova storia ufficiale ambientata nel sinistro mondo di DARK SOULS…

ITALIA: pubblicato da JPOP, già disponibile dal 12 giugno 2024

https://j-pop.it/it/

GIAPPONE: pubblicato da Kadokawa, già disponibile dal 4 giugno 2024

https://store.kadokawa.co.jp/ shop/g/g322402000552/

REPUBLICA CECA: pubblicato da Crew, già disponibile dal 6 giugno 2024

https://www.crew.cz/

GERMANIA: pubblicato da Altraverse, già disponibile dal 17 giugno 2024

https://altraverse.de/

STATI UNITI, REGNO UNITO E ALTRI PAESI A LINGUA INGLESE: pubblicato da Yen Press, in uscita il 20 agosto 2024

https://yenpress.com/

AMERICA LATINA: pubblicato da Panini, in uscita il 28 agosto 2024

https://tiendapanini.com.mx/

BRASILE: pubblicato da Panini, in uscita il 30 agosto 2024

https://panini.com.br/

TURCHIA: pubblicato da Destek Yapim, uscita prevista per fine luglio 2024

https://destekdukkan.com/

UCRAINA: pubblicato da Malopus, uscita prevista “estate 2024”

https://malopus.com.ua/manga

SPAGNA: uscita prevista nel 2025

E questo è solo l’inizio…