Metal: Hellsinger VR arriverà nell’autunno 2024

Demo ora disponibile su Steam!

Sperimentate il ritmo incandescente dell'Inferno nella demo annunciata all'Upload VR Showcase.Funcom è entusiasta di annunciare che Metal: Hellsinger VR, lo sparatutto ritmico heavy metal sviluppato da Lab42 Games, sarà lanciato nell'autunno del 2024 su Meta Quest 2 e 3, Meta Quest Pro e PS VR 2, ed è già disponibile in una nuova demo su Steam.La demo presenta la nuovissima lobby, una nuova e coinvolgente ambientazione da cui è possibile selezionare il livello, la musica, il loadout e altro ancora. La demo contiene Voke e Stygia, le prime due missioni del gioco, insieme a quattro armi: Paz, il vostro teschio leale e loquace, che brucerà i vostri nemici con dardi infuocati; Terminus, una spada diabolicamente agile; The Hounds, un set di pistole gemelle demoniache; e Persephone, un fucile a pompa con un fragoroso sparo che si adatta sia al suo morso che al ritmo.

Nell'ambito dell'Upload VR Showcase, la demo è stata presentata da Matt Heafy, chitarrista e voce principale della band heavy metal Trivium, in un nuovo video.

Tutte le armi possono essere puntate liberamente in full VR. Sparate a ritmo e, se avete una mano libera, mostrate al vostro nemico il segno delle corna prima di farlo saltare in aria. Proprio come nel gioco originale, ogni arma ha la sua potente ultimate che scatena il caos sul nemico, come i fendenti doppio di Terminus o il fulmine mozzafiato di Paz.

I giocatori possono affrontare l'Inferno a testa bassa su Steam e uccidere le orde infernali con la pluripremiata colonna sonora scritta dal duo di compositori Two Feathers ed eseguita da leggende del metal come Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium) e Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

Una volta che le cuffie si accendono e la musica inizia a pulsare, Metal: Hellsinger VR vi catapulta in uno stato ineguagliabile di frenetico flow di uccisioni. Provate un assaggio nella demo gratuita di oggi in attesa dei gioco completo in arrivo in autunno.