Sanremo 2025 - ecco il regolamento giovani: si abbassa l'età - sfide dal 12 novembre

Ridotta anche l’età di partecipazione, che andrà dai 16 ai 26 anni compiuti.

Spettacolo - Gli esami non finiscono mai e, nel caso della prossima edizione di Sanremo Giovani 2024, la prima del nuovo corso di Carlo Conti (la quarta però al suo attivo) le prove da superare saranno davvero tante. E, come già annunciato dal direttore artistico, sarà tutto più veloce e snello, a partire dai numeri. Ridotta anche l’età di partecipazione, che andrà dai 16 ai 26 anni compiuti. Nella prima fase, il direttore Artistico e la Commissione Musicale - da lui presieduta - saranno impegnati nell’ascolto di tutti i brani presentati, in regola con i requisiti di partecipazione, per giungere ad una lista di almeno 40 artisti; poi le audizioni dal vivo nella sede di via Asiago a Roma, per raggiungere un totale di 24 giovani talenti.

Il Regolamento integrale della manifestazione è disponibile sul portale wwwsanremoraiit da oggi

Dal 12 novembre inizierà la competizione vera e propria con le tradizionali sfide: per quattro seconde serate su Rai 2 (12, 19, 26 novembre e 3 dicembre) 6 artisti proporranno dal vivo i propri brani ma solo 3 di loro supereranno il turno, giudicati anche in questo caso dalla Commissione musicale. Alla semifinale del 10 dicembre, in onda anche questa in seconda serata su Rai 2, accederanno i 12 selezionati che, attraverso il meccanismo delle sfide dirette, si ridurranno a 6: a questi 6 'finalisti' si aggiungeranno 2 artisti provenienti dal concorso 'Area Sanremo' selezionati dalla Commissione musicale Rai.

A questo punto sarà tutto pronto per l’esame finale del 18 dicembre in prima serata su Rai 1, in diretta dal Casinò di Sanremo: 8 le potenziali 'Nuove Proposte' a scendere in campo per conquistare il diritto ad esibirsi a febbraio durante 'Sanremo 2025', ma solo 4 di loro (3 provenienti da 'Sanremo Giovani' e 1 da “Area Sanremo”) riusciranno ad approdare sul palcoscenico del Teatro Ariston per Sanremo 75, dal 4 all’8 di febbraio. Nella finale di Sanremo Giovani, la valutazione degli artisti in gara sarà affidata ad una Commissione musicale e, attraverso il Televoto, al pubblico: ciascuno con un peso del 50 per cento. “La reintroduzione della categoria Nuove Proposte, separata da quella dei Big - dichiara il direttore artistico Carlo Conti - è intesa a costituire un concreto momento di ulteriore valorizzazione dei giovani.

Il modello che è stato individuato, e anche l’abbassamento dell’età anagrafica, serve infatti a costruire un percorso di crescita lungo tre mesi, tra i vari step di “Sanremo Giovani”. Il tutto finalizzato a individuare i potenziali Big del futuro attraverso la sfida nella categoria Nuove Proposte di febbraio”. Il Regolamento integrale della manifestazione è disponibile sul portale www.sanremo.rai.it da oggi. Le iscrizioni si apriranno a partire dalle ore 16 del 10 luglio per poi chiudersi l’8 di ottobre.