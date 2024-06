Justin Timberlake pubblica video divertenti con Jessica Biel dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza

Dopo il suo recente arresto per guida in stato di ebbrezza, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2024, Justin Timberlake è tornato alla ribalta mediatica pubblicando su Instagram alcuni video divertenti insieme alla moglie Jessica Biel. Questo evento è accaduto durante una pausa del suo “The Forget Tomorrow World Tour”, che lo ha visto esibirsi al Madison Square Garden di New York.

Il noto cantante e attore è stato arrestato a Sag Harbor, vicino a New York, dopo aver violato un segnale di stop e non aver mantenuto la corsia di marcia. Secondo le autorità locali, Timberlake è stato fermato alla guida della sua BMW 2025 e sottoposto a controlli che hanno rivelato un tasso alcolemico oltre i limiti di legge. L'arresto è seguito a una cena con amici, e Timberlake ha trascorso una notte in prigione prima di essere rilasciato senza cauzione. La sua udienza in tribunale è fissata per il 26 luglio 2024.

Nonostante questo incidente, Timberlake ha mantenuto l’impegno con i suoi fan e con il suo tour. Nella prima delle due serate al Madison Square Garden, la presenza di Jessica Biel non è passata inosservata. La coppia ha mostrato una solida unità, testimoniata anche dai video pubblicati su Instagram dove i due, insieme ad altri membri dello staff, hanno partecipato a un gioco di degustazione di caramelle svedesi della “BonBon – A Swedish Candy Co”. Questa iniziativa sembrerebbe mirata a risollevare l'umore generale del gruppo dopo le recenti difficoltà.

Timberlake appare sorridente e rilassato, indicando una ritrovata serenità. Il cantante ha voluto anche rivolgere un messaggio al suo team, scusandosi per l’incidente e rassicurando tutti riguardo il normale svolgimento delle esibizioni future. La dedizione di Timberlake verso la sua carriera e i suoi fan è evidente, nonostante la difficile situazione personale che sta attraversando.

Jessica Biel, nonostante l'iniziale delusione per l'accaduto, ha deciso di supportare il marito. La coppia, seppur impegnata in progetti lavorativi diversi, ha mantenuto il contatto tramite videochiamate e messaggi. Biel è attualmente impegnata sul set del suo nuovo film "The Better Sister", ma ha espresso il suo sostegno a Timberlake, auspicando che il cantante affronti seriamente i suoi problemi con l'alcol per evitare futuri incidenti simili.