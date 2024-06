Priante (Enit): Grandi eventi fondamentali ma vanno gestiti al meglio

Lo ha detto Alessandra Priante, presidente di Enit intervendo all'incontro 'Grandi eventi - Una ricchezza culturale ed economica per il Paese' in occasione della presentazione del nuovo numero The Corporate Communication Magazine presso l’associazione Civita a Roma.

I grandi eventi, soprattutto nei piccoli borghi, sono un driver fondamentale per riuscire ad ottenere i grandi obiettivi che sono destagionalizzare e decongestionare le grandi mete di questo bellissimo Paese che è l'Italia

Attualità - "I grandi eventi, soprattutto nei piccoli borghi, sono un driver fondamentale per riuscire ad ottenere i grandi obiettivi che sono destagionalizzare e decongestionare le grandi mete di questo bellissimo Paese che è l'Italia. Ovviamente devono essere gestiti al meglio ed è molto importante poterli utilizzare anche come un luogo dove sviluppare delle ottime pratiche per realizzare quella circolarità di decisioni, informazioni, dati che sono necessarie per rendere le nostre strategie veramente efficaci". Lo ha detto Alessandra Priante, presidente di Enit intervendo all'incontro 'Grandi eventi - Una ricchezza culturale ed economica per il Paese' in occasione della presentazione del nuovo numero The Corporate Communication Magazine presso l’associazione Civita a Roma.