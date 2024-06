Euro 2024 - exploit della Georgia: batte 2-0 il Portogallo e vola agli ottavi

Il Portogallo, che resta con 6 punti, era già qualificato al primo posto e incontrerà la Ungheria o la Slovenia il primo luglio per gli ottavi di finale.

Spettacolo - La Georgia batte per 2 a 0 il Portogallo nel match della terza e ultima giornata del gruppo F di Euro 2024. Il Portogallo, che resta con 6 punti, era già qualificato al primo posto e incontrerà la Ungheria o la Slovenia il primo luglio per gli ottavi di finale. La Georgia che registra così la sua prima vittoria in una fase finale di un torneo sale a 4 punti e si qualifica agli ottavi di finale come migliore terza. A segnare il primo gol è stato Khvicha Kvarateshelia al secondo minuto di gioco. Ha raddoppiato Georges Mikautadze al 57esimo minuto su rigore.