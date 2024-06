Ecco l’update Arma Reforger 1.2: Reinforcements

Bohemia Interactive, sviluppatore dietro all’acclamata serie Arma, è lieta di annunciare l’uscita del nuovo update Arma Reforger 1.2: Reinforcements. Questo attesissimo aggiornamento offre una serie di nuove funzionalità, asset e miglioramenti, tra cui i flares, la guida AI, le armi per gli elicotteri e molto altro ancora!

Che si tratti di comandare squadre di IA, di impegnarsi in combattimenti ravvicinati con nuove armi, di alzarsi in volo con gli elicotteri o di rimanere a terra con i miglioramenti apportati ai veicoli, l'aggiornamento Reinforcements trasforma le dinamiche del campo di battaglia, aggiungendo nuove dimensioni al comportamento e alle capacità dell'IA. Con l'attenzione al realismo e alla profondità strategica classica del titolo, questo aggiornamento cambierà il modo in cui i giocatori vivono il combattimento in Arma Reforger.

Rivoluzione dell'IA: Guida, comando e combattimento

Per la prima volta, i soldati dell'IA sono in grado di manovrare i veicoli di terra, di percorrere le reti stradali e di evitare gli ostacoli. Questo apre nuove possibilità sia per il gioco cooperativo che per quello PvP, con l'IA in grado di fare fuoco di soppressione, assegnare le armi e riassegnare i membri dell'equipaggio. Inoltre, i giocatori possono ora reclutare e dirigere i compagni dell'IA con comandi per muoversi, fermarsi, sopprimere, curare, seguire e difendere.

Guerra aerea potenziata: armi per elicotteri e controllo del copilota

Gli elicotteri da trasporto UH-1H e Mi-8MT sono ora dotati di torrette multiple, migliorando significativamente le loro capacità difensive e cambiando le dinamiche dei combattimenti aerei.

Arsenale ampliato: Razzi, cariche esplosive, baionette e altro ancora

Sono stati aggiunti nuovi equipaggiamenti agli arsenali delle fazioni. I razzi possono ora essere utilizzati per illuminare i combattimenti notturni, offrendo una migliore visibilità nell'area locale. Inoltre, sono state introdotte nuove tute e guanti da pilota, che offrono un equipaggiamento autentico per questi ruoli.

Le nuove armi aggiunte includono l'AKS-74U, una variante leggera e per scontri ravvicinati dell'AK-74. Entrambe le fazioni, statunitense e sovietica, sono state dotate di cariche esplosive che consentono di effettuare sabotaggi e imboscate. Infine, i soldati possono ora collegare le baionette a determinate armi per migliorare il combattimento difensivo ravvicinato.

Miglioramenti aggiuntivi: Veicoli, Inventario e Caratteristiche del Game Master

Ribaltamento del veicolo: Permette ai giocatori di raddrizzare i veicoli ribaltati, spesso richiedendo un lavoro di squadra.

Controllo del copilota: Consente ai copiloti di assumere i comandi degli elicotteri in caso di incapacità del pilota.

Fazione civile: Ora è disponibile in modalità Game Master con loadout randomizzati.

Rifattorizzazione di entrata/uscita: Azioni separate per aprire le porte e per entrare/uscire dai veicoli.

Waypoint ciclici: Creazione di percorsi di pattugliamento ciclici per i soldati IA.

Collegamento di waypoint: Assegnare l'IA a veicoli o obiettivi specifici, migliorando la creazione degli scenari.

Miglioramenti all'inventario: Il sistema dell'inventario è stato rivisto per migliorare funzionalità e prestazioni, con un aggiornamento completo di UX/UI.

L’update Arma Reforger 1.2: Reinforcements Update offre una nuova esperienza di simulazione di combattimento. Bohemia Interactive invita tutti i soldati a unirsi alla battaglia e a sperimentare in prima persona i nuovi miglioramenti.