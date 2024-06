SGBox supporta la compliance alla Direttiva NIS2: un passo avanti nella sicurezza informatica europea

La Business Unit di Securegate offre ai clienti strumenti avanzati per garantire la conformità con la nuova Direttiva europea sulla sicurezza delle reti e delle informazioni.

La Direttiva NIS2 (Network and Information Security Directive), normativa europea che mira a rafforzare la sicurezza informatica e la resilienza delle infrastrutture critiche e dei fornitori di servizi digitali, entrerà in vigore ufficialmente il prossimo 17 ottobre.

NIS2 rappresenta un'importante evoluzione verso una maggiore regolamentazione della sicurezza informatica in tutta l'Unione Europea; gli Stati Membri, infatti, sono tenuti a recepirla nel proprio diritto nazionale, implementando un approccio olistico e strutturato per mitigare i rischi e prevenire le minacce informatiche ai dati sensibili e ai sistemi IT. Tra le novità di maggiore rilevanza rispetto a NIS, l’ampliamento dei soggetti interessati, ovvero delle organizzazioni che dovranno conformarsi alla normativa, l'adozione del principio dell’accountability, l’imposizione di misure di gestione del rischio più rigorose e la notifica obbligatoria degli incidenti informatici gravi.

Nell’ottica di un dovere di compliance richiesto a tutte le aziende operanti sul territorio europeo, SGBox, Business Unit di Securegate, azienda leader nel settore della sicurezza informatica, si pone come alleato tecnologico che supporta le imprese nel percorso verso la conformità con la nuova Direttiva.

Come SGBox supporta la compliance alla NIS2

La piattaforma facilita il raggiungimento dei requisiti imposti dalla NIS2 attraverso le sue funzionalità avanzate di gestione delle informazioni di sicurezza. Vero e proprio pilastro della cyber security moderna, il SIEM (Security Information and Event Management) abilita la raccolta, la correlazione e l’analisi delle informazioni, fornendo una visione dettagliata e in tempo reale dello stato di sicurezza delle infrastrutture IT, e rilevando prontamente le potenziali minacce. Il SIEM rappresenta un elemento chiave del toolbox tecnologico che le aziende possono adottare per perseguire in modo efficace la conformità con NIS 2. A questo, inoltre, si aggiunge anche il SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response), grazie al quale vengono attivate contromisure automatiche per la risposta agli incidenti.

SGBox è una piattaforma modulare di soluzioni di sicurezza, la cui integrazione nativa aiuta le imprese a implementare una strategia di sicurezza IT conforme ai requisiti della NIS2. Le caratteristiche chiave per il raggiungimento dell’obiettivo sono:

Protezione del Dato

SGBox raccoglie tutti i log provenienti dai dispositivi informatici e li protegge tramite crittografia e marcatura temporale. Questo garantisce l'autenticità delle informazioni, un requisito fondamentale della NIS2.

Gestione delle Informazioni

Grazie alla possibilità di creare regole di correlazione, SGBox permette di aderire alla direttiva attraverso una gestione efficace delle informazioni e il rafforzamento della difesa cyber, migliorando la prevenzione degli attacchi e l'efficacia nella risposta.

Risposta Automatica agli attacchi

L'automazione delle attività è cruciale per ridurre il tempo medio di risposta agli attacchi e agli incidenti, un fattore determinante per una procedura di risposta efficace in linea con i requisiti della Direttiva NIS2.

Gestione degli Incidenti

Le infrastrutture critiche devono avere procedure efficaci per la gestione degli incidenti, inclusa la risposta alle minacce, la continuità operativa e il ripristino dei servizi. SGBox supporta queste procedure nella gestione degli incidenti e delle anomalie, individuandone le cause e ristabilendo l'operatività dell'ecosistema digitale.