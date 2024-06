Introduzione all'abilità Vela di OSRS: Aspettative e potenziali sfide per la nuova abilità

La vela è una delle abilità di Old School RuneScape (OSRS) che ha guadagnato una notevole popolarità tra i giocatori. Uno dei motivi è che si tratta di una delle abilità essenziali nei giochi di ruolo, con una tonnellata di opzioni di personalizzazione. Inoltre, il voto dei fan nel corso degli anni ha reso la vela una delle scelte più popolari per le nuove abilità in OSRS. In questo articolo discuteremo le possibilità e le sfide della vela in OSRS.

Perché l'esigenza di navigare?

In un videogioco di ruolo tradizionale come OSRS, è importante avere un set di abilità diversificato. Questo è particolarmente vero per OSRS, dal momento che non esiste un'abilità specifica come la vela e che il gioco offre specchi d'acqua da esplorare!

Tuttavia, si è avuto un assaggio dell'abilità quando è stata aggiunta al gioco come Pesce d’Aprile nel 2014, prima del sondaggio.

Nel 2023, Jagex ha rivisto il sondaggio e ha scoperto che la stragrande maggioranza dei giocatori voleva la vela come abilità in OSRS. All'inizio del 2024, l'abilità è in fase di sviluppo e potrebbe essere rilasciata alla fine del 2024 o nel 2025. Potremmo assistere a missioni che potrebbero aumentare l'oro di OSRS lungo il percorso.

Vela (versione 2014)

La prima versione di Vela è stata realizzata come un pesce d'aprile nel 2014. Presentava una varietà di navi, dalle più piccole alle più grandi, ma con una sola isola disponibile da "esplorare". Quest'isola, una parte delle Terre Orientali, aveva otto NPC che non aiutavano realmente a far progredire la storia né il giocatore, oltre a fornire accenni al background di ciascuno dei loro personaggi.

Tuttavia, ciò che ha introdotto in OSRS è l'idea che i giocatori possano salpare verso un'altra località attraverso uno specchio d'acqua. Questa possibilità ha incentivato sia i giocatori che Jagex a proporre una nuova abilità da aggiungere a OSRS.

Vela (Proposta 2015)

Quando Jagex ha deciso di aprire un sondaggio per l'aggiunta di una nuova abilità a OSRS, la vela è stata considerata la scelta migliore.

La proposta prevedeva che i giocatori potessero costruire navi a partire da tronchi, fortificare le navi con difese come i cannoni e accedere a nuovi percorsi di potenziamento legati alla navigazione. Tuttavia, il sondaggio tra i fan non ha raggiunto il 75% richiesto, ma solo il 68%. Pertanto, le caratteristiche e le ricompense di Vela dovevano essere incorporate nel gioco in aggiornamenti successivi. Ma l'abilità non è ancora stata rilasciata.

Vela (Proposta 2023)

Nel 2023, Jagex ha rilanciato il sondaggio su quale abilità aggiungere al gioco. Con un numero schiacciante di voti (circa il 71%), Vela è diventata la prima nuova abilità in fase di sviluppo.

Questa versione di Vela incorporerà elementi dello scherzo del 2014 e della proposta del 2015. Ecco un breve riassunto di ciò che i giocatori possono aspettarsi quando Vela sarà disponibile:

È possibile possedere una varietà di navi, dalla più piccola alla più grande. Questo indica anche il livello di abilità nella navigazione a vela, poiché le navi più grandi vengono ottenute o realizzate dopo aver raggiunto il livello richiesto.

Nel gioco possono essere incluse varie attività che aumentano il livello di abilità. Tra queste, la pesca, la caccia, le sfide di navigazione, le missioni dei corrieri e la scoperta di nuove isole.

Nel gioco possono essere incluse anche attività passive. Alcune attività come la registrazione delle avventure nel Diario del capitano, gli incontri casuali (maltempo e pirati) e la navigazione possono aumentare il livello di abilità.

Sfide potenziali

Un gioco che utilizza un vecchio motore di gioco avrà la sua parte di sfide. Uno dei possibili ostacoli è l'interfaccia utente. Ad esempio, il modo in cui le navi si adattano all'ambiente circostante. Oppure, come verranno implementati i controlli: mouse, tastiera o un'interfaccia di navigazione separata all'interno del gioco.

Poi ci sono le sfide inerenti a come rendere l'abilità interessante per i giocatori, in modo che prendano in considerazione l'idea di aumentarla di livello. Quali sono le attività che rendono l'abilità un investimento utile? O di cosa hanno bisogno i giocatori per iniziare a eccellere in Vela? Su quali abilità esistenti si può basare Vela? Già che ci siamo, come sarà integrata la vela nel design del gioco?

Un buon punto di partenza per rispondere a queste domande è rappresentato dal fatto che il gioco ha già implementato alcuni elementi di Vela nel 2014, e dal feedback della comunità che gli sviluppatori controllano sempre. Naturalmente, ci sarà un periodo di beta-testing intensivo in cui alcuni giocatori potranno aggiungere o rimuovere suggerimenti e dare un feedback costruttivo.

Per esempio, il suggerimento di aggiungere una sorta di punto di riferimento o un indicatore di conquista per il primo giocatore che raggiunge una nuova isola, come il modo in cui Woox ha ottenuto il primo Capo Infernale. Molti giochi hanno implementato questa funzione, che potenzialmente può commemorare i giocatori nel gioco.

Le possibilità di Vela possono essere infinite in questo momento, ma dobbiamo ricordare che gli sviluppatori di giochi devono limitare ciò che aggiungono al gioco perché vogliono rendere l'esperienza unica. Questo è particolarmente vero per OSRS, che non deve sembrare una versione ridotta del gioco principale di RuneScape. Ciò che è in serbo per noi giocatori dovrebbe essere sufficiente per entusiasmarci con i teaser e gli aggiornamenti costanti di Jagex. Vedremo, quindi, se saranno in grado di offrire questa nuova abilità e di tenerci incollati alle poltrone.