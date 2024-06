Trust Gaming Community Challenge tra influencer su Fortnite - finale a Milano il 25 giugno

Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il gaming e il lifestyle digitale, è lieta di annunciare una spettacolare challenge tra influencer che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più noti nel mondo del gaming. Queen Giorgia, Efesto, Il Solito Mute ed EnderGirl404, i talent coinvolti in un’emozionante competizione online di Fortnite per selezionare, fra i propri follower, i due migliori giocatori che entreranno a far parte delle loro squadre per giocare la finale.

I membri della community selezionati parteciperanno infatti alla finalissima che si terrà a Milano il 25 giugno a partire dalle ore 15 presso gli eStudios in viale Filippetti 41. Qui saranno allestite postazioni per la sfida conclusiva con gli ultimi device gaming di Trust per garantire ai finalisti la massima qualità e fiducia nelle loro prestazioni.

I team, composti dai talent e dai due giocatori selezionati, si sfideranno in una serie di partite ad eliminazione diretta. La squadra vincitrice sarà incoronata campione della Trust Gaming Community Challenge. Anche i fan potranno assistere (ingresso alle ore 14) alla finalissima per tifare dal vivo i propri talent preferiti e interagire con loro partecipando ad un meet & greet durante la serata.

"Siamo entusiasti di organizzare questo evento per dare l’opportunità agli influencer e ai loro followers di avvicinarsi, partecipare e vivere più attivamente l’emozione del gaming attraverso un’esperienza di divertimento e condivisione. Allo stesso tempo, durante tutta la challenge, e anche il giorno della finale, sarà possibile conoscere e provare tutte le nostre nuove periferiche gaming", ha dichiarato Geraldine Garzón, Marketing Manager Italy di Trust Italia.