William si scatena con Taylor Swift - il principe con i figli al concerto di Londra

Attualità - Compleanno a suon di musica per il Principe William che ha festeggiato i suoi 42 anni insieme ai figli, George e Charlotte, al concerto di Taylor Swift a Wembley, tappa londinese del suo 'The Eras Tour'. Il principe di Galles ha ringraziato la cantante per la "grande serata" sull'account di Kensington Palace, dove ha pubblicato anche una foto scattata nel backstage dove la popstar 34enne si scatta un selfie con i tre reali. "Grazie Taylor Swift per la fantastica serata!", si legge nella didascalia del post. La cantante di 'Shake It Off 'ha poi postato un selfie di se stessa con William, i bambini e il suo fidanzato, Travis Kelce. “Felice Bday M8! Gli spettacoli di Londra sono in un inizio splendido”, ha scritto. La principessa di Galles, Kate Middleton, a tre mesi dalla diagnosi di cancro, è rimasta a casa con il principe Louis.