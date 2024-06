Sinner in semifinale Atp Halle - Struff battuto nei quarti

Il copione potrebbe riproporsi nel secondo parziale.

Si decide tutto al tie-break

Spettacolo - Jannik Sinner in semifinale al torneo Atp di Halle (erba), in Germania. Il numero 1 del mondo batte nei quarti il tedesco Jan Lennard Struff per 6-2, 6-7 (1-7), 7-6 (7-3) in 2h30'. Il 22enne altoatesino, al terzo successo in altrettanti confronti diretti con il rivale, completa la missione nonostante una valanga di chance sprecate: l'azzurro crea 18 palle break, ma ne sciupa ben 16 in un match complicato fino alla fine. Sinner domina il primo set con un parziale di 4-0 e con 2 break consecutivi archivia il 6-2 in mezz'ora. Il copione potrebbe riproporsi nel secondo parziale. Avanti 3-2, l'azzurro ha a disposizione 3 palle break consecutive ma non riesce a sfruttarne nemmeno una: Struff, che in totale cancella 4 break point nella frazione, resiste e si guadagna il diritto a giocare il tie-break. Il tedesco non sbaglia nulla, domina con lo score di 7-1 e rinvia il verdetto al terzo set.

Anche la partita decisiva comincia all'insegna delle occasioni sprecate dal numero 1 del mondo: Sinner ha 5 palle break nel primo game, ma non trova mai l'affondo decisivo. L'azzurro rischia nel sesto game, condizionato da 2 doppi falli: Struff ha una palla per scappare con il break, ma Sinner si salva e l'equilibrio resiste (4-4). Sinner potrebbe ipotecare la vittoria nel nono game: altre 2 palle break (la sesta e la settima del set), ma Jannik non chiude nemmeno stavolta. Si decide tutto al tie-break. L'azzurro scappa subito (3-0), mantiene il vantaggio (5-2) e chiude i conti (7-3).