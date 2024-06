Atari annuncia Yars Rising Remix Competition

Atari e ICON Collective annunciano oggi il concorso Yars Rising Remix per Atari e WayForward. il prossimo titolo, Yars Rising, una versione fantascientifica di Metroidvania di uno dei titoli classici più ricchi di Atari.

Il concorso Yars Rising Remix è pensato per produttori musicali, DJ e chiunque sia appassionato di musica per videogiochi. La sfida per i produttori amatoriali e professionisti è quella di prendere la musica dalla prossima colonna sonora di Yars Rising e darvi il proprio tocco unico. Che si tratti di chiptune, EDM, hip-hop, trance o qualsiasi altro genere, Atari e ICON vogliono ascoltare le tue creazioni! Questa competizione unica invita i produttori musicali di tutto il mondo a reinventare un brano dell'elettrizzante colonna sonora del gioco, offrendo una rara opportunità di mostrare la propria creatività e unirsi alle fila degli impavidi innovatori della musica.

Partecipa al concorso Yars Rising Remix qui: iconcollective.edu/atari

Il concorso inizia oggi, 21 giugno 2024, e le iscrizioni sono aperte fino al 12 luglio.

I finalisti verranno selezionati e annunciati la settimana del 15 luglio. Il contributo deve essere un lavoro originale e deve utilizzare la canzone "Disconnection" di Moe Shop feat. YUCe dalla colonna sonora di Yars Rising . Qualsiasi prova di plagio comporterà la squalifica immediata. Il collegamento per l'iscrizione al concorso è disponibile su iconcollective.edu/atari con maggiori dettagli. I vincitori verranno selezionati in base alla creatività , all'originalità , alla qualità della produzione e alla coesione, quindi i partecipanti dovranno portare il loro A-game!

Cosa ottieni se vinci?

Primo posto: il vincitore del primo premio sarà presente nella colonna sonora originale di Yars Rising insieme a dozzine di altri artisti. Ulteriori premi per il primo posto includono un riconoscimento sui canali di social media Atari e ICON, un pacchetto di cure fisiche Yars Rising (incluso un codice di gioco per la piattaforma di loro scelta) e un mese di sessioni settimanali di tutoraggio con un istruttore ICON d'élite.

Secondo posto: il vincitore del secondo posto riceverà un riconoscimento speciale sui canali di social media Atari e ICON, un pacchetto di assistenza Yars Rising e un biglietto per l'ICON Rising Training Camp (autunno '24) a Los Angeles, oltre a un pacchetto gadget ICON.

Terzo posto: il vincitore del terzo posto riceverà un riconoscimento speciale sui canali di social media Atari e ICON, una chiave di gioco Yars Rising sulla piattaforma di sua scelta e un biglietto per ICON Rising Training Camp (autunno '24) a Los Angeles.

Lista dei desideri Yars Rising ora su tutte le piattaforme e non perdere l'occasione di preordinare le copie in edizione fisica presso il tuo rivenditore locale. Il gioco arriverà su PC Windows tramite Steam ed Epic Games, Nintendo Switch, Xbox One e Series X|S e PlayStation 4 e 5 il 10 settembre 2024.