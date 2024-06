Euro 2024 - Ucraina rimonta e batte Slovacchia 2-1: ottavi di finale nel mirino

L'Ucraina ribalta il match nella ripresa L'Ucraina batte 2-1 la Slovacchia oggi nel match valido per la seconda giornata del Gruppo E di Euro 2024.

Il successo consente all'Ucraina di salire a 3 punti e di agganciare la selezione slovacca in una corsa equilibrata agli ottavi di finale. Nell'altro match del girone si affrontano Romania (3 punti) e Belgio (zero). L'Ucraina conquista il successo prezioso in una gara iniziata in salita. Schranz, già a segno contro il Belgio, porta in vantaggio la Slovacchia al 17'. Cross di Haraslin e colpo di testa del numero 26 che buca Trubin, 1-0. L'Ucraina cerca di reagire e, nonostante una manovra fluida solo a tratti, si rende pericolosa in più di un'occasione. Al 33' Tymchyk va vicino al pareggio, il palo salva la Slovacchia. Dall'altra parte, prima del riposo, ci prova Haraslin ma Trubin è attento. L'Ucraina ribalta il match nella ripresa. Al 55' Zinchenko scappa e crossa rasoterra, Shaparenko è puntuale all'appuntamento: tocco vincente, 1-1.

Il gol regala entusiasmo alla selezione del ct Rebrov. La Slovacchia è in difficoltà, l'Ucraina trova spazi e con Mudryk sfiora il bis al 74': ripartenza, l'esterno del Chelsea centra il palo. Il gol del 2-1 arriva all'80'. Yaremchuk, entrato da poco, sfrutta il lancio di Shaparenko e batte Dubravka: l'Ucraina vince e sogna gli ottavi.