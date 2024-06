Napoli - scontro tra due moto a Torre Annunziata: un morto e 3 feriti gravi

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, affidata agli agenti del commissariato di polizia che hanno già effettuato i rilievi del caso e acquisto alcuni filmati delle telecamere presenti in zona.

Attualità - Tragico incidente nella notte a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove nello scontro tra due moto un giovane è morto e altri tre sono rimasti gravemente feriti. A perdere la vita un 26enne, giunto in ospedale in condizioni disperate e deceduto subito dopo il ricovero. Altri tre giovani sono ricoverati in gravi condizioni all'Ospedale del Mare e al Cardarelli di Napoli. Tutti hanno tra i 18 e i 25 anni e sono in prognosi riservata, il più grave è in coma e in pericolo di vita. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, affidata agli agenti del commissariato di polizia che hanno già effettuato i rilievi del caso e acquisto alcuni filmati delle telecamere presenti in zona.