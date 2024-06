RAZER DEATHADDER V3 HYPERSPEED: PRESTAZIONI DA “PRO”

Razer presenta il nuovo DeathAdder V3 HyperSpeed, un mouse wireless ergonomico per gli esport ispirato all’iconico e pluripremiato DeathAdder V3 Pro. Apprezzata dalla community dei gamer competitivi con oltre 20 milioni di unità vendute in tutto il mondo, la linea DeathAdder continua a evolversi. Nel tentativo di creare un mouse da esport di livello pro accessibile a un numero sempre più ampio di appassionati, fattori come lo stile di impugnatura, la forma e le dimensioni del device sono stati fondamentali.

Di conseguenza, gli angoli del design e le modifiche allo spessore sono stati trattati con estrema cura, con test e convalide per garantire che il DeathAdder V3 HyperSpeed soddisfi gli standard della commnunity e dei professionisti. Questo mouse offre feature di alto livello in un formato più accessibile, perfetto per i gamer e gli aspiranti campioni che desiderano migliorare il proprio gameplay con le prestazioni e la tecnologia garantite da Razer.

Ecco le caratteristiche principali:

Ergonomia leggera: Combina design leggero e forma ergonomica, con un peso di soli 55g - oltre il 12% in meno rispetto al DeathAdder V3 Pro - per una maneggevolezza ad alta velocità grazie a una forma messa a punto sfruttando i suggerimenti dei giocatori professionisti.

Design ergonomico con texture liscia al tatto: Ottimizzato per comfort e controllo, fondamentale per le lunghe sessioni di gioco.

Fino a 100 ore di autonomia: Con una batteria di lunga durata per tornei e sessioni di gioco prolungate, ulteriormente migliorata dalla connettività Type C per una ricarica rapida.

Razer™ HyperSpeed Wireless: Assicura una connettività affidabile e a bassa latenza, essenziale per il gioco competitivo. È inoltre possibile aggiornare il polling rate wireless a 8000 Hz reali con Razer HyperPolling Wireless Dongle, venduto separatamente.

Razer™ Optical Mouse Switches Gen-3 e Razer™ Focus X 26K Optical Sensor: Tecnologia avanzata per azioni ultra-reattive e precisione millimetrica, compresa la nuova funzionalità Dynamic Sensitivity, per una maggiore personalizzazione dell'output DPI e dell’input del mouse.

Per ulteriori informazioni sul Razer DeathAdder V3 HyperSpeed, visitare Razer.com.

PERCHÉ: Il DeathAdder V3 HyperSpeed si aggiunge al DeathAdder V3 Pro, il preferito dagli appassionati, e al DeathAdder V3 cablato, arricchendo il portafoglio di Razer e offrendo ai gamer un mouse gaming wireless ergonomico ad alte prestazioni, progettato sia per i professionisti che per la prossima generazione di campioni.

QUANDO: Disponibile

DOVE: Razer.com, RazerStore e rivenditori selezionati

PREZZO: €119,99