Kourtney Kardashian e Travis Barker: Abbiamo fatto Sesso per indurre il travaglio

Kourtney Kardashian, celebre per il suo ruolo in "The Kardashians", ha recentemente condiviso un dettaglio intimo riguardante la sua gravidanza con il marito Travis Barker. Durante un episodio del reality, Kourtney ha rivelato che lei e Travis hanno avuto un rapporto sessuale mentre era dilatata di 3 cm per cercare di indurre il travaglio. L'episodio risale al 29 ottobre 2023, quando Kourtney ha iniziato a sentire le contrazioni e si è recata in ospedale.

Nonostante fosse già dilatata di 2 cm e avesse avuto lievi perdite di sangue, il travaglio non progrediva durante la notte. La coppia ha quindi deciso di tornare a casa e provare diverse tecniche per accelerare il processo, inclusa una cena al ristorante Crossroads e un rapporto sessuale, una pratica che alcuni medici e mamme sostengono possa aiutare a indurre il travaglio.

Kourtney ha dichiarato che il rapporto sessuale potrebbe aver contribuito all'avanzamento del travaglio. La coppia è poi tornata in ospedale la sera di Halloween, con Kourtney in travaglio attivo poco prima di mezzanotte. Il loro figlio Rocky è nato il 1° novembre, con Travis e Kris Jenner, madre di Kourtney, presenti durante il parto.