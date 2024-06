‘Tell Me Why’ e ‘As Dusk Falls’, in arrivo su GeForce NOW

È ora di iniziare nuove avventure su GeForce NOW. Tell Me Why e As Dusk Falls di Xbox Game Studios fanno parte dei 4 nuovi giochi che si uniscono al cloud questa settimana, ora giocabili su tutti i device.Entrambi i giochi, incentrati sulla narrazione cinematografica, si aggiungono alle avvincenti esperienze di narrazione interattiva e alla variegata libreria di GeForce NOW. Mettetevi nei panni dei gemelli Tyler e Alyson Ronan mentre si riuniscono per scoprire i misteri della loro infanzia travagliata in Tell Me Why o esplorate le vite intrecciate di due famiglie nell’arco di 30 anni in As Dusk Falls. E per tutti quelli che amano il rock, i Metallica portano il loro "Fuel. Fire. Fury." al Festival Fortnite il 22 e 23 giugno. Chiunque può unirsi sui propri dispositivi mobili, con l'esperienza potenziata da GeForce NOW.Qui la lista dei 4 nuovi giochi disponibili questa settimana: Still Wakes the Deep (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 18/06) Skye: The Misty Isle (Nuovo rilascio su Steam, 19/06) As Dusk Falls (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass) Tell Me Why (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)