Euro 2024 e ascolti tv - prime time a Rai1 con Scozia-Svizzera

Spettacolo - La partita per Euro 2024 tra Scozia e Svizzera su Rai1 vince la prima serata di ieri con 4.584.000 di spettatori e il 25.5% di share. Secondo posto per 'Chi l'ha visto?' su Rai 3 che è stato visto da 1.616.000 di spettatori con 10.8% di share mentre Canale 5 si piazza sul terzo gradino del podio con 'Davos 1917' che realizza 1.524.000 di spettatori e il 9.1% di share. Segue Italia 1 con 'In-Tolleranza Zero' che ottiene 1.362.000 spettatori (8.7% di share) mentre Rai 2 con 'Non preoccuparti delle piccole cose' raggiunge 925.000 spettatori (5.2% share). Seguono: Rete 4 con 'Fuori dal Coro' (848.000 spettatori, 6.8%); La7 con 'La Torre di Babele' (787.000 spettatori, 4.3% share). Chiudono la classifica degli ascolti: Tv8 con 'Pechino Express' (277.000 spettatori, 1.8% di share) e Nove con 'Il cacciatore di ex' (277.000 spettatori, 1.8%).