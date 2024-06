Kylie Jenner in lacrime per le critiche ai suoi scatti non filtrati da Parigi

Kylie Jenner è stata recentemente al centro di una controversia sui social media dopo la sua apparizione alla Settimana della Moda di Parigi. La giovane imprenditrice e star dei reality show è stata fotografata durante l'evento Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring/Summer 2024, dove ha sfoggiato un abito bianco trasparente con un design elegante e sofisticato. Tuttavia, nonostante il suo look impeccabile, alcuni utenti dei social media non hanno risparmiato commenti negativi, criticando la sua apparenza senza filtri.

Le foto, pubblicate sull'account Instagram di Entertainment Tonight, hanno attirato una serie di commenti crudeli che giudicavano il volto di Kylie "vecchio" per la sua età di 26 anni. Alcuni utenti hanno scritto che sembra "una ricca signora di 45 anni", mentre altri hanno comparato il suo aspetto a quello di un'attrice europea più anziana. Le critiche si sono concentrate principalmente sulla presunta eccessiva applicazione di filler e altre procedure cosmetiche, che secondo alcuni avrebbero alterato e invecchiato prematuramente il suo viso.

In risposta alle critiche, molti fan di Kylie sono intervenuti per difenderla. Hanno sottolineato che è ingiusto aspettarsi che le celebrità appaiano sempre perfette e che l'invecchiamento naturale dovrebbe essere accettato. "È esaustivo leggere e sentire ovunque che non appena qualcuno sembra più vecchio di un ventenne, viene definito 'vecchio'. Le persone sanno come appare una persona di 26 anni?" ha commentato un utente su Twitter. Un altro ha aggiunto: "Kylie Jenner sta invecchiando come un buon vino, e non c'è nulla di sbagliato in questo".

Kylie ha affrontato il tema della pressione dei social media e degli standard di bellezza in un episodio della serie "The Kardashians", spiegando come le giovani ragazze siano influenzate a modificare le proprie immagini online. Ha confessato di aver attraversato una fase di insicurezza, ma ora si sente più sicura di sé stessa e spera che altre persone possano trovare la stessa fiducia senza ricorrere a eccessive modifiche estetiche.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulle aspettative irrealistiche imposte alle celebrità, specialmente alle donne, e su come i social media possano alimentare insicurezze e critiche non costruttive. Molti hanno evidenziato la doppia morale che vede gli uomini meno soggetti a simili scrutinizzazioni per l'invecchiamento, sottolineando l'ipocrisia e la pressione costante esercitata sulle donne famose.

Nonostante le critiche, Kylie continua a mantenere una carriera di successo come imprenditrice e influencer, dimostrando di avere una pelle dura e la determinazione di proseguire per la sua strada senza lasciarsi abbattere dai commenti negativi.