Funko Pop! di Inside Out 2

È in uscita oggi in tutti i cinema Inside Out 2, l’attesissimo sequel del film del 2015 vincitore del Premio Oscar come miglior film di animazione.

Nella nuova pellicola realizzata dai Pixar Animation Studios, Riley è cresciuta e insieme all’adolescenza, nuove emozioni sono arrivate a popolare il quartier generale della sua mente.

Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto dovranno imparare a convivere con inediti e travolgenti sentimenti. Funko per l'occasione presenta i nuovi Funko Pop! dedicati ai nuovi sentimenti. Ansia, Imbarazzo, Ennui e Invidia sono perfetti per ampliare la collezione di tutti i fan!