Cisco presenta Nexus HyperFabric AI Cluster

NexusHyperFabric AI Cluster, una nuova soluzione semplificata per il data center progettatacon NVIDIA per supportare l'IA generativa

La nuova soluzione combinerà le innovazioni di Cisco e NVIDIA per semplificare l'implementazione di applicazioni di IA generativa, fornendo visibilità e analytics IT su tutto lo stack dell'infrastruttura AI.

I cluster IA di Cisco Nexus HyperFa bric semplificano la creazione di infrastrutture per l'esecuzione di modelli di IA generativa ed applicazioni di inferenza, senza l’esigenza di specifiche conoscenze e competenze IT.

Le innovative funzionalità di gestione in cloud permettono ai clienti di implementare, gestire e monitorare con semplicità data center, strutture di co-location e siti edge.

Cisco, azienda leader per la sicurezza e il networking, e NVIDIA hanno presentato una nuova soluzione cluster IA per il data center, che rivoluzione la modalità con cui i clienti sviluppano, gestiscono e ottimizzano l'infrastruttura e il software.

In linea con la visione Cisco Networking Cloud, che ha come obiettivo la semplificazione del networking, Cisco lancia sul mercato una nuova soluzione infrastrutturale enterprise-ready, end-to-end progettata per gestire e scalare i workload IA. La soluzione cluster IA di Cisco Nexus HyperFabric combina il networking IA-nativo di Cisco con la capacità di accelerated computing e con il software per intelligenza artificiale di NVIDIA, con il data store di VAST, permettendo ai clienti di concentrarsi sull'innovazione legata all'IA e sulle nuove opportunità di business piuttosto che sulla gestione dell'IT.

Secondo il recente report Cisco Global Networking Trends Report ,nei prossimi due anni, il 60% dei responsabili e dei professionisti dell’IT prevede di implementare un’a utomazione predittiva della rete abilitata dall' IA in tutti i domini per una migliore gestioneNetOps . Inoltre, il 75% prevede di implementare strumenti che offrono visibilità end-to-end tramite un'unica console in diversi domini di rete, tra cui campus e filiali, WAN, data center, Internet, cloud pubblici e reti industriali.

“Sebbene il potenziale dell'intelligenza artificiale (AI) sia evidente, per molti Clienti alle prese con l'adozione iniziale, il percorso non è altrettanto chiaro”, ha commentato Jonathan Davidson, Executive Vice President and General Manager, Cisco Networking. “Cisco si impegna a semplificare l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale. In collaborazione con NVIDIA, forniamo una soluzione basata su un "AI stack" semplice da implementare e gestibile tramite cloud. Questa soluzione si fonda sulla visione Cisco Networking Cloud per l'automazione e la semplicità”.

“L'intelligenza artificiale generativa richiede un'infrastruttura e software progettati appositamente, che permettono alle aziende di trasformare - in totale sicurezza - i propri dati in energia per la trasformazione del business”, ha commentato Deierling, Senior Vice President of Networking at NVIDIA. “Insieme, NVIDIA e Cisco offrono una piattaforma di intelligenza artificiale e un sistema di gestione per semplificare l'implementazione di accelerated computing, del networking e del software necessari per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale generativa”.

Cluster di intelligenza artificiale Cisco Nexus HyperFabric Offre un unico ambiente per la progettazione, l'implementazione, il monitoraggio e la verifica dei moduli IA e dei carichi di lavoro del data center, accompagnando quindi gli utenti dalla fase di progettazione all'implementazione validata, fino al monitoraggio di un'infrastruttura di intelligenza artificiale di livello enterprise.Grazie alle sue funzionalità di gestione cloud, le aziende possono facilmente implementare e gestire fabric di grandi dimensioni in data centers, strutture di co-location e siti edge.

La soluzione di AI cluster Cisco Nexus HyperFabric garantisce operazioni automatizzate e gestite dal cloud attraverso un fabric di computing e networking unificato che combina l'esperienza di switching Ethernet di Cisco basata su Cisco Silicon One, integrata con accelerated computing di NVIDIA e il software NVIDIA AI Enterprise nonché la piattaforma di data storage di VAST. Tutto ciò includerà:

Funzionalità di gestione del cloud di Cisco che semplificano le operation IT in tutte le fasi del flusso di lavoro.

Switch serie Cisco 6000 per architetture spine-leaf che realizzanofabric Ethernet 400G e 800G.

La famiglia di moduli QSFP-DD Cisco Optics per permettere ai clienti di scegliere e di ottenere densità elevatissime.

Software NVIDIA AI Enterprise per semplificare lo sviluppo e l'implementazione di carichi di lavoro IA generativi pronti per ambienti di produzione.

Microservizi di inferenza NVIDIA NIM che accelerano l'implementazione di modelli di base garantendo al contempo la sicurezza dei dati e che sono disponibili con NVIDIA AI Enterprise.

GPU NVIDIA Tensor Core a partire da NVIDIA H200 NVL, progettate per potenziare i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale generativa con prestazioni e capacità di memoria eccezionali.

Processore di elaborazione dati DPU NVIDIA BlueField-3 e SuperNIC BlueField-3 per accelerare i carichi di lavoro di networking, accesso ai dati e sicurezza dell'IA.

Design di riferimento aziendale per l'IA basato su NVIDIA MGX, un'architettura server modulare e flessibile.

VAST Data Platform, che offre storage unificato, database ed un motore di funzionalità data-driven creato per l'IA.

Disponibilità

Clienti selezionati potranno avere accesso alla fase di early-trial della soluzione di intelligenza artificiale nel quarto trimestre del 2024, mentre la fase di general availability è prevista a seguire.

Nuove competenze IA per partner e professionisti IT

Cisco Learning and Certifications ha introdotto la nuovacertificazione CCDE AI Infrastructure , con corsi disponibili su Cisco U. Questa certificazione fornisce agli ingegneri ed ai progettisti di rete esperti, le competenze necessarie per trasformare i requisiti aziendali dei carichi di lavoro IA in best practice tecniche e sostenibili per la progettazione dell'infrastruttura. Cisco ha inoltre lanciato la prima fase delle specializzazioni per partner IA di Cisco Black Belt. Questi percorsi di apprendimento forniscono ai partner Cisco le conoscenze di prodotto necessarie per aiutarli a creare competenze di IA ed accelerare le implementazioni dei clienti.

Dichiarazioni

“La soluzione Nexus HyperFabric AI cluster si distingue dalla concorrenza e si avvale della potenza del portfolio Cisco, del nuovo modello di gestione in Cloud su base sottoscrizione e della partnership Cisco-NVIDIA, per conquistare quote di mercato nelle soluzioni Enterprise AI Datacenter Switching e Software Ops”. Vijay Bhagavath, Vicepresidente della ricerca, IDC

“I modelli di IA generativa richiedono un accesso rapidissimo a grandi quantità di dati, un'impresa possibile solo grazie a una potenza di calcolo senza precedenti e ad un'infrastruttura di rete ad alte prestazioni. Con la nuova soluzione cluster AI Cisco Nexus HyperFabric, aiutiamo le aziende a creare data center IA con il software NVIDIA, con il networking Cisco e con VAST Data Platform, fornendo visibilità end-to-end su computing, rete, storage e gestione dei dati in modo che le organizzazioni possano creare e scalare senza problemi i propri progetti di intelligenza artificiale

Renen Hallak, CEO e co-fondatore di VAST Data

“Le soluzioni di computing e networking di Cisco sono parte integrante per alimentare la R&D di PTC, delle prestazioni dei data center, della connettività e del nostro software Servigistics per offrire ai nostri clienti funzionalità di gestione della supply chain dei servizi potenziate dall'intelligenza artificiale e permettendo loro di stimare, prevedere, ottimizzare e migliorare le relative prestazioni”.

- Michael Blake, vicepresidente della tecnologia informatica presso PTC

"La tecnologia ethernet è la più diffusa tra i nostri clienti e la partnership Cisco NVIDIA e le relative offerte, accelereranno la nostra capacità di fornire soluzioni di intelligenza artificiale (IA) ai nostri clienti. Sia Cisco che NVIDIA sono già parte rilevante del laboratorio di sperimentazione IA di WWT, dove aiutiamo i clienti a selezionare e rendere operative architetture di IA in modo che possano trasformare più rapidamente i loro dati in informazioni e azioni."