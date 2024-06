Ue - Meloni: Rivendico ruolo di massimo rango per l'Italia

Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'evento a Milano per i 50 anni de 'Il Giornale'.

E penso che qualche sorpresa potrebbe arrivare nel futuro dell'Unione europea sulle maggioranze che si costruiranno sui vari dossier al Parlamento europeo, rimarca

Politica - "Chiunque ricoprirà gli incarichi apicali", in Europa "tutti sanno quale è il ruolo che spetterà all'Italia, fondatrice e terza economia d'Europa, col governo più solido di tutti", ovvero "un ruolo di massimo rango che intendo rivendicare". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'evento a Milano per i 50 anni de 'Il Giornale'. "Ho trovato surreale che quando ci siamo incontrati nel primo Consiglio successivo alle elezioni, un Consiglio informale, alcuni siano arrivati coi nomi" per il ruoli apicali "senza neanche tentare prima una riflessione su quale fosse l'indicazione cittadini e quale dovesse essere il cambio di passo sulle priorità, io non interpreto la democrazia così, e l'ho detto in quella sede, questi sono gli atteggiamenti che allontanano i cittadini", ha aggiunto la premier. A Bruxelles, per la presidente del Consiglio, lunedì "si è tentato di correre perché i protagonisti" al tavolo "si rendono conto che è un accordo fragile".

"Il mio ruolo oggi è organizzare un fronte alternativo alla sinistra, dialogare con tutti. Oggi il gruppo dei Conservatori europei che presiedo è diventato il terzo gruppo per numero di parlamentari in Europa", dice ancora Meloni. "Mi sto occupando di questo, dialogando con tutti e aggregando. E penso che qualche sorpresa potrebbe arrivare nel futuro dell'Unione europea sulle maggioranze che si costruiranno sui vari dossier al Parlamento europeo", rimarca.