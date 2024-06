Major Italy Premier Padel - Lebron: Non stiamo giocando come vorremmo ma Roma torneo incredibile

Il padel è sempre più seguito dalle tv che trasmettono le gare e questo può aiutare allo sviluppo di questo sport.

Spettacolo - "Roma è sempre un luogo molto speciale per l'emblema del Foro Italico, per la gente, per la città, per tutto, è molto speciale. E' uno dei miei tornei preferiti, questo torneo non si può perdere". Sono le parole di Juan Lebron all'Adnkronos dopo aver superato non senza difficoltà, insieme a Paquito Navarro, al terzo set, la prima sfida al Major Italy Premier Padel di Roma contro la coppia italo-spagnola Perino-Garcia Rodrigo. "Oggi è stata una partita molto complicata, perchè ovviamente abbiamo avuto un calo e perso il secondo set, lì i nostri rivali hanno iniziato a giocare meglio mentre noi abbiamo abbassato il livello". Lebron ha da poco cambiato compagno, dopo i tanti anni con Ale Galan, ora gioca in coppia con Paquito Navarro ma ancora riscontrano qualche difficoltà. "Dovremmo esserci adattati. Abbiamo avuto tanti tornei, non li abbiamo conquistati, è stato difficile. Non stiamo giocando come vorremmo e non stanno arrivando i risultati a cui puntiamo".

Il padel è sempre più seguito dalle tv che trasmettono le gare e questo può aiutare allo sviluppo di questo sport. "Grazie a tutti i giocatori, alla Fip, a Premier Padel, che stiamo facendo un grande lavoro e si sta vedendo che il Padel sta andando fortissimo in molti paesi e lo farà sempre di più", ha aggiunto Lebron, atleta Red Bull (che trasmetterà su Red Bull Tv anche le fasi finali del torneo di Roma di padel), che "spera che il padel arrivi presto anche alle Olimpiadi", vista l'imminenza di quelle di Parigi. "Non so quando avverrà ma spero presto", ha detto il campione spagnolo. "Domani giocheranno Spagna e Italia di calcio ad Euro 2024? Tifo ovviamente per la Spagna e confido e spero che possa vincere". Infine lo spagnolo da un consiglio ai giocatori che lo seguono e che vogliono migliorare nel loro gioco. "Che abbiano l'illusione, che lavorino molto e che seguano i loro sogni".