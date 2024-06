Willie Mays: Addio a una leggenda del Baseball The Say Hey Kid a 93 anni

Il mondo del baseball è in lutto per la scomparsa di Willie Mays, deceduto all'età di 93 anni. Conosciuto come "The Say Hey Kid", Mays è considerato uno dei più grandi giocatori di baseball di tutti i tempi. La notizia è stata confermata dal figlio Michael Mays tramite una nota ufficiale. Il leggendario giocatore ha avuto una carriera eccezionale con i New York Giants, collezionando 24 partecipazioni all'All-Star Game, 12 Gold Glove Awards e due titoli di MVP.

Willie Mays ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della Major League Baseball (MLB). Il suo momento più iconico è stato "The Catch" durante le World Series del 1954. In quell'occasione, Mays effettuò una spettacolare presa difensiva che ancora oggi viene ricordata come una delle giocate più incredibili nella storia del baseball. L'allora New York Giants affrontava i Cleveland Indians, e Mays, correndo all'indietro con le spalle rivolte al campo, riuscì a catturare una palla destinata a diventare una tripla, salvando così la partita per la sua squadra.

La carriera di Mays è stata caratterizzata da numerosi successi e riconoscimenti. Oltre ai già citati premi individuali, Mays ha vinto anche due World Series ed è stato introdotto nella Hall of Fame del baseball nel 1979. La sua influenza andava oltre il campo di gioco: era un modello di ispirazione per molte generazioni di atleti e fan. Il suo contributo al baseball e alla società è stato riconosciuto anche da personalità di spicco come l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che ha ricordato Mays come "un atleta unico e una persona meravigliosamente cordiale e generosa".

Willie Mays è nato il 6 maggio 1931 a Westfield, Alabama. Sin da giovane mostrò un talento naturale per il baseball, debuttando in MLB a soli 20 anni con i New York Giants. La sua capacità di combinare potenza, velocità e abilità difensive lo ha reso un giocatore completo e ammirato da tutti. Oltre al baseball, Mays era conosciuto per il suo carattere umile e la sua dedizione alla comunità. Durante la sua carriera e anche dopo il ritiro, ha partecipato attivamente a numerosi eventi di beneficenza e ha lavorato per migliorare la vita delle persone meno fortunate.

La morte di Willie Mays lascia un vuoto enorme nel mondo dello sport. Le sue imprese sul campo resteranno per sempre nella memoria collettiva degli appassionati di baseball. Le commemorazioni per onorare la sua memoria sono già iniziate, con diverse cerimonie previste nei prossimi giorni. I New York Giants, squadra con cui Mays ha legato la maggior parte della sua carriera, hanno annunciato che ritireranno il suo numero 24 in un'emozionante cerimonia allo stadio.