Tragica perdita nel mondo del rugby: muore Connor Garden-Bachop a 25 anni

Il mondo del rugby è in lutto per la tragica scomparsa di Connor Garden-Bachop, giovane giocatore neozelandese morto a soli 25 anni. Garden-Bachop, membro degli Highlanders nel Super Rugby, è deceduto lunedì sera a Christchurch. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite.

Connor Garden-Bachop, figlio degli ex nazionali Stephen Bachop e Sue Garden-Bachop, era noto per il suo talento e il suo spirito di squadra. Era anche fratello di Jackson Garden-Bachop, giocatore del Brive, e nipote del celebre Graeme Bachop, ex mediano di mischia degli All Blacks. Connor lascia due figlie.

La Federazione Rugby della Nuova Zelanda, in una nota ufficiale, ha espresso profondo cordoglio per la perdita: "Connor era un giovane dinamico e un ottimo compagno di squadra. La sua energia contagiosa mancherà a tutti noi".

La carriera di Connor Garden-Bachop

Connor Garden-Bachop ha giocato per gli Highlanders negli ultimi cinque anni, distinguendosi per il suo impegno e le sue capacità. Era anche un orgoglioso membro dei Maori All Blacks e aveva rappresentato la Nuova Zelanda in diverse categorie giovanili.

Il mondo del rugby si stringe attorno alla famiglia Garden-Bachop in questo momento di dolore. Numerosi compagni di squadra, allenatori e tifosi hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando Connor non solo come un giocatore talentuoso, ma anche come una persona straordinaria.

In attesa di ulteriori dettagli sulle cause del decesso, la famiglia e gli amici di Connor stanno ricevendo il supporto della comunità del rugby e dei fan in tutto il mondo. La federazione neozelandese ha promesso di rimanere accanto alla famiglia Garden-Bachop in questo difficile momento, offrendo tutto il necessario supporto.