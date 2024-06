Nintendo Direct – 18/06/2024

Nel corso di un nuovo Nintendo Direct, appena concluso, un’ampia gamma di giochi in arrivo su Nintendo Switch nel 2024 e oltre, inclusiMetroid Prime 4: Beyond e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, mostrati per la prima volta, e una nutrita selezione di titoli di terze parti.

Il trailer di Metroid Prime 4: Beyond ha mostrato un’anteprima del gameplay di questa nuova avventura di Samus Aran, che atterrerà su Nintendo Switch nel 2025.The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in cui i giocatori vestono i panni della nobile principessa di Hyrule, Zelda, sarà invece disponibile dal 26 settembre 2024.

Nintendo ha presentato anche Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, un nuovissimo capitolo a tema marinaresco della serie di RPG dei Mario Bros., in arrivo il 7 novembre;Super Mario Party Jamboree, il titolo della serie Mario Party più grande di sempre, ambientato in un arcipelago paradisiaco, che sarà disponibile dal 17 ottobre 2024; e il ritorno di Donkey Kong conDonkey Kong Country Returns HD, che oltre a una grafica in HD include i livelli aggiuntivi della versione per Nintendo 3DS, in arrivo il 16 gennaio 2025.

La presentazione ha dato spazio anche a una nutrita selezione di titoli di terze parti, tra cuiDRAGON QUEST III HD-2D Remake, LEGO® HORIZON ADVENTURES eMARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics.

La presentazione integrale Nintendo Direct – 18.06.24 (Nintendo Switch) è visibile