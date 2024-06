The Elder Scrolls Online: Gold Road e aggi. 42 disponibili ora su Console

Il nuovo capitolo di ZeniMax Online Studios e Bethesda Softworks per The Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls Online: Gold Road, è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Questo capitolo include 30 ore di missione principale nella zona del West Weald, l’entusiasmante e potente sistema Scribing da padroneggiare e una storia indimenticabile che introduce un nuovo principe daedrico. Inoltre, per un periodo limitato, è possibile sbloccare una cavalcatura epica per più giocatori acquistando Gold Road e provando il nuovo sistema Scribing.

Dai un’occhiata al trailer di lancio di ESO: Gold Road qui. https://youtu.be/VMvEIVXyWho

Insieme a Gold Road arriva l’aggiornamento 42, una patch gratuita che introduce una serie di miglioramenti al gioco base per tutti i giocatori.

Sistema ScribingScribing è un nuovo sistema introdotto con Gold Road che permette ai giocatori di creare e personalizzare le proprie abilità usando Script unici per adattarle al loro stile di gioco e alla configurazione del personaggio. Che sia per avere una maggiore potenza, versatilità o assumere nuovi ruoli, Scribing è un formidabile strumento per personalizzare la propria esperienza su ESO. Zona West WealdAl confine sud-occidentale di Cyrodiil e vicino a Valenwood e Gold Coast, il capitolo Gold Road permette di esplorare il West Weald, una ricca provincia imperiale che non si esplora dai tempi di The Elder Scrolls IV: Oblivion. All’interno di questa nuova zona i giocatori potranno esplorare la città di Skingrad e Dawnwood, in cui scopriranno tante nuove missioni secondarie, boss mondiali, missioni Delve, dungeon pubblici e altro. Ulteriori dettagli sulla zona sono disponibili in questo articolo d’anteprima. Nuove ricompense, miglioramenti e altroIl capitolo Gold Road introduce tanti nuovi obiettivi, oggetti e collezionabili, tra cui 10 potenti set di oggetti, tre oggetti Mitici unici, frammenti per il nuovo mazzo Patron di Tales of Tribute e anche un nuovo tipo di collezionabile, gli Skill Style. Gold Road include anche la nuova missione Trial per 12 giocatori: Lucent Citadel. Aggiornamento 42 per tutti i giocatori di ESOInsieme a Gold Road arriva l’aggiornamento gratuito 42, che introduce una serie di miglioramenti al gioco base. La posta di gioco è stata rinfrescata ponendo un’attenzione particolare a interfaccia e notifiche e abbiamo introdotto anche l’obiettivo Adventurer Across a Decade, che celebra il 10º anniversario di ESO assegnando la skin “Fractured Glory” per aver completato tutte le missioni delle avventure più memorabili del gioco, incluse quelle di Gold Road. Ulteriori dettagli sono disponibili qui. The Elder Scrolls Online: Gold Road è disponibile ora per PC/Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.