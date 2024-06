PFU (EMEA) Limited lancia l’Hub per riunioni RICOH 360 per un’esperienza inclusiva e semplice durante le riunioni

PFU (EMEA) Limited presenta l’Hub per riunioni RICOH 360, per ridurre la “fatigue” delle riunioni virtuali creando un’esperienza più inclusiva e realistica, in cui partecipanti in persona e remoti si sentano nello stesso luogo.

Con videocamera, altoparlante e microfono 3-in-1, l’Hub per riunioni RICOH 360 offre una vista panoramica a 360 gradi per consentire la visualizzazione simultanea di interi gruppi di lavoro affinché nessuno appaia distante, aiutando i partecipanti remoti a sentirsi coinvolti e sicuri. Anche se in piedi o in movimento, i microfoni omnidirezionali sono in grado di captare le voci in un raggio di 6 metri.

Oltre a essere ideale per le riunioni in ufficio, l’Hub per riunioni RICOH 360 può essere posizionato su qualsiasi superficie piana, per ogni tipo di pubblico o riunione. Il suo design leggero ed ergonomico lo rende facilmente trasportabile e può essere montato su un treppiede per le riunioni in piedi in azienda, in uno stand fieristico o in qualsiasi altra sede in cui si debba organizzare un meeting o una presentazione. La cancellazione dell’eco acustica e la riduzione del rumore assicurano che tutti i partecipanti possano essere ascoltati chiaramente, anche in luoghi con rumore di fondo.

L’installazione e il funzionamento sono molto semplici: grazie all’intuitiva funzionalità plug-and-play, l’Hub per riunioni RICOH 360 si collega semplicemente a un computer portatile, senza dover configurare più dispositivi o installare software complessi.

“Il supporto ai lavoratori remoti è un elemento non negoziabile nell’ambiente di lavoro flessibile di oggi. Perché chi si collega dovrebbe sentirsi meno coinvolto in una riunione rispetto agli altri partecipanti? Il nostro nuovo Hub per riunioni RICOH 360 aiuta a contrastare questa sensazione creando un’esperienza immersiva in modo che gli utenti che interagiscono con un gruppo vedano e sentano tutti chiaramente, come se fossero insieme di persona. Questo può essere un vero e proprio cambiamento per interessare i partecipanti alle riunioni e chi si sente meno coinvolto in in quanto partecipante remoto,” ha dichiarato Hiroaki Kashiwagi, President e CEO di PFU (EMEA) Limited.