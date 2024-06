Configurare il FRITZ!Box tramite smartphone con MyFRITZ!App

L'App MyFRITZ!per Android e iOS è stata aggiornata, semplificando il processo di installazione del FRITZ!Box. La nuova configurazione guidata accompagna gli utenti passo dopo passo attraverso l'intero processo di installazione, direttamente dal proprio smartphone o tablet.

La configurazione iniziale del FRITZ!Box, già nota agli utenti per la sua semplicità, è ora ancora più veloce e intuitiva grazie alla nuova interfaccia user-friendly sul dispositivo mobile dell'utente. La procedura guida gli utenti in ogni fase della configurazione e assicura che tutte le impostazioni siano eseguite correttamente, rendendo il processo di configurazione non solo più semplice, ma anche più affidabile.

È possibile configurare un FRITZ!Box in pochi e semplici passaggi: scaricate l'app MyFRITZ!App, scansionate il codice QR e la configurazione guidata vi aiuterà a fare il resto. Attualmente è disponibile per tutti i modelli di FRITZ!Box per connessioni DSL e in fibra ottica e che dispongono di FRITZ!OS 7.80 o successivo. Altri modelli FRITZ!Box seguiranno nel corso dell'anno.