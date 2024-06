Emily Ratajkowski: Mancano uomini di qualità nel mondo, come posso trovare qualcuno?

Emily Ratajkowski, modella e attrice di fama internazionale, ha recentemente espresso la sua frustrazione riguardo alla mancanza di uomini di qualità nel mondo. Durante un'intervista, Ratajkowski ha parlato apertamente delle difficoltà che sta incontrando nel trovare un partner che soddisfi le sue aspettative.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, Ratajkowski ha dichiarato: "Alle donne piacciono gli uomini che somigliano ai ratti. Sono scossa, come posso trovare qualcuno?". Queste parole riflettono un sentimento di delusione e preoccupazione per la qualità degli uomini che incontra nel suo percorso di vita.

Ratajkowski, nota non solo per la sua carriera nella moda ma anche per le sue opinioni spesso espresse sui social media, ha attirato l'attenzione dei media con queste dichiarazioni forti. Il suo sfogo arriva in un momento in cui molti riflettono sulle dinamiche delle relazioni moderne e sulle aspettative che uomini e donne hanno l'uno dall'altro.

Negli ultimi anni, Emily ha vissuto una serie di cambiamenti significativi nella sua vita personale, inclusa la fine del suo matrimonio con Sebastian Bear-McClard nel 2022. La coppia, che ha un figlio insieme, Sylvester Apollo, si è separata dopo quattro anni di matrimonio. Da allora, Ratajkowski ha parlato apertamente delle sue esperienze nel mondo degli appuntamenti post-divorzio, condividendo sia le sue sfide che le sue riflessioni sulla natura delle relazioni moderne.

Molti fan e follower della modella hanno espresso il loro sostegno, sottolineando quanto sia difficile trovare persone genuine e di qualità con cui instaurare una relazione significativa. «Tipo divertente, intelligente, gentile? La gentilezza dovrebbe essere al primo posto. La gentilezza è la cosa più importante. È davvero difficile, cazo. Insomma, uomini, dove siete finiti?. Tutto questo per dire che io credo nella mia opting out era. Penso che mi stia unendo alla schiera di coloro che rinunciano. Perché dovrei? Sto cercando di scrivere un altro libro. Sto cercando di crescere mio figlio e sto cercando di divertirmi con i miei amici e godermi questa vita selvaggia».