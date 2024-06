Vasto incendio nella discarica di Palermo

La vasca è ancora in fase di costruzione Le operazioni sono attualmente in corso, dicono i Vigili del fuoco.

Attualità - Un vasto incendio è divampato questa sera nella settima vasca della discarica di Bellolampo a Palermo. La vasca è ancora in fase di costruzione. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provando a spegnere le fiamme che si vedono da km di distanza. Sembra che a prendere fuoco siano stati i teloni di copertura dell'impianto gestito dalla Rap, l'azienda che cura l'igiene ambientale nel capoluogo siciliano. A Bellolampo è arrivato stato anche il presidente della società, Giuseppe Todaro. "Dalle 20.30 di questa sera diverse squadre di questo Comando sono impegnate per un incendio che sta interessando la settima vasca. Le operazioni sono attualmente in corso", dicono i Vigili del fuoco.