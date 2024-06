Giubileo - reperti archeologici piazza Pia: oggi riunione commissione patrimonio culturale

È uno dei pochi punti che non era mai stato scavato’’.

Attualità - La riunione prevista per domani della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (Co.Re.Pa.Cu.) con l'obiettivo di valutare il piano della Soprintendenza in relazione al ritrovamento archeologico a Piazza Pia a Roma è stata anticipata ad oggi. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è al lavoro per trovare una soluzione. Una fullonica romana di grandi dimensioni è stata trovata dagli operai al lavoro nel cantiere per la pedonalizzazione di piazza Pia, opera strategica per il Giubileo. "È una gioia straordinaria il ritrovamento di questa fullonica, ritrovata all’imbocco della galleria, al confine tra gli horti di Domizia e Agrippina, due grandi ville con giardini imperiali. Una lavanderia nel cuore di Roma perché sulle banchine del Tevere si utilizzava l’acqua per queste attività, datata tra la seconda metà del II secolo d.C .e

l’inizio del III’’, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri La nuova piazza ''sarà aperta per il Giubileo'', ha assicurato Gualtieri, sottolineando che il 24 dicembre si aprirà la Porta Santa. ''Il piano della Soprintendenza è quello di smontare rapidamente la fullonica ed esporla nei giardini di Castel Sant’Angelo. I cittadini potranno godersi la bellezza di piazza Pia e vedere come funzionava una grande lavanderia dell’antica Roma’’. Gualtieri ha sottolineato che ‘’la zona è stata scavata altre varie volte ma non si sapeva dell’esistenza di questa fullonica . È uno dei pochi punti che non era mai stato scavato’’.