Spagna - smantellata cellula Isis: nel mirino giocatori e tifosi Real Madrid

Attualità - La Guardia Civil spagnola ha smantellato, insieme all'Fbi e all'Europol, uno dei principali centri di propaganda dello Stato islamico (Isis) che chiedeva di compiere e stava organizzando attentati contro i giocatori e i tifosi del 'Real Madrid'. Lo scrive il giornale 'El Confidencial' citando proprie fonti della Guardia Civil. Queste fonti hanno spiegato che l'autoproclamata Fondazione I'lam aveva stazioni radiofoniche, siti di notizie, società di produzione video e profili sui social network che venivano usati per diffondere contenuti estremisti in varie lingue. In particolare, l'Isis stava pianificando un attentato da condurre con armi da fuoco allo stadio Santiago Bernabeu. Secondo il piano, i jihadisti avrebbero dovuto sparare contro il bus con a bordo la squadra di giocatori del Real Madrid una volta arrivati allo stadio.

Nell'operazione congiunta dell'Fbi e dell'Europol sono state arrestate nove persone che facevano parte di una cellula dell'Isis, tra cui residenti a Girona, Cadice, Tenerife e Almeria.