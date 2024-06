Ilaria Salis - il momento dell'arrivo a casa

Dall’interno del veicolo ha accennato un sorriso al fitto capannello di giornalisti che ha trovato ad attenderla ma non si è fermata a parlare con la stampa.

Ilaria Salis è tornata a casa

Attualità - Ilaria Salis è tornata a casa. Dopo 16 mesi di prigione in Ungheria, 20 giorni di arresti domiciliari e un lungo viaggio in macchina da Budapest a Monza, la neo-europarlamentare eletta nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra, è giunta davanti al portone della casa accompagnata dai genitori. Dall’interno del veicolo ha accennato un sorriso al fitto capannello di giornalisti che ha trovato ad attenderla ma non si è fermata a parlare con la stampa. "Ilaria è stravolta, deve fare una doccia e rilassarsi un attimo", ha fatto poi sapere il padre, Roberto Salis.