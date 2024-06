vivo lancia V40 e V40 Lite in Europa

Il primo Smartphone di fascia medio-alta co-ingegnerizzato con ZEISS

In occasione di UEFA EURO 2024, vivo presenta in Europa i nuovi Smartphone V40 e V40 Lite che, in due configurazioni caratterizzate da design elegante e di tendenza, offrono funzionalità professionali di fotografia ritrattistica e realistica

vivo ha presentato i nuovi Smartphone V40 5G e V40 Lite 5G in occasione della partita inaugurale del campionato UEFA EURO 2024 in Germania. Dopo il recente lancio del V40 SE 5G in collaborazione con WINDTRE, V40 e V40 Lite completano la Serie V e, come altri modelli di questa linea di prodotti, questi nuovi Smartphone di fascia media sono ricchi di funzionalità esclusive e caratterizzati da un design solitamente appannaggio dei modelli di fascia alta.

Cattura i tuoi momenti più vivi

Progettare Smartphone che rispondano alle esigenze dei consumatori è parte integrante della filosofia di vivo. È per questo che V40 e V40 Lite sono dotati di funzionalità esclusive per andare incontro alle sfide della vita reale che, combinate con la tecnologia Aura Light di vivo, consentono agli utenti di catturare ogni momento indipendentemente dalle condizioni di luce.

Con V40 5G, vivo e ZEISS hanno introdotto per la prima volta l'imaging mobile professionale nel segmento degli Smartphone di fascia media, raggiungendo così un traguardo significativo nel portare i sistemi ottici all'avanguardia e le funzionalità ZEISS a una più ampia gamma di consumatori in Europa.

"Ogni anno assistiamo ad incredibili progressi nelle capacità di imaging mobile, con un numero sempre maggiore di fotografi e appassionati che aspirano a catturare immagini e video di qualità professionale con i loro Smartphone. Siamo lieti che la nostra partnership con ZEISS ci consenta di introdurre nei nostri Smartphone di fascia media le capacità di imaging superiore delle ottiche ZEISS, in passato riservate ai nostri dispositivi di punta della Serie X, dando così la possibilità a un numero ancora maggiore di utenti di sperimentare una fotografia davvero all’avanguardia", ha dichiarato Changjun Li, Presidente di vivo Europe.

Sia vivo che ZEISS condividono l'obiettivo comune di fornire agli utenti tecnologie di imaging di alto livello per permettergli di ottenere con facilità risultati professionali. "Il nuovo V40, co-ingegnerizzato con ZEISS, segna un'altra pietra miliare nella nostra collaborazione e nel nostro percorso per offrire ai consumatori funzionalità senza precedenti. È evidente il nostro impegno verso un approccio alla creazione di contenuti più professionale e intuitivo. Coniughiamo l'esperienza professionale con un'usabilità all'avanguardia, garantendo una fruizione semplificata dei più elevati risultati di imaging", ha dichiarato Sebastian Döntgen, Head of Marketing, Category Management, and Sales from ZEISS Consumer Products.

vivo V40: ritratti professionali con la partnership ZEISS Global Imaging di vivo

Ogni momento memorabile merita di essere catturato con estro artistico. Il nuovo vivo V40 5G, co-ingegnerizzato con ZEISS, trasforma ogni utente in un maestro della ritrattistica, dando la possibilità di dare libero sfogo al proprio gusto artistico.

La scocca del telefono è dotata di una fotocamera principale super-sensibile da 50 MP ZEISS e di una fotocamera grandangolare ultra-nitida da 50 MP ZEISS per immagini più chiare e colori più vividi. Grazie alla pluriennale esperienza di ZEISS nella produzione di obiettivi per ritratti di livello professionale, gli utenti avranno la possibilità di scattare fotografie con la modalità Ritratto Multifocale ZEISS e con gli stili ZEISS, tra cui l'iconico Bokeh Biotar.

Tutti i ritratti sono frutto del gioco tra luci e ombre, per questo vivo V40 è dotato di un sistema Aura Light, realizzato per imitare le condizioni di illuminazione degli studi professionali e in grado di valorizzare ogni soggetto con la luce ideale, grazie all'aggiunta della regolazione intelligente della temperatura di illuminazione che consente di catturare l'immagine desiderata indipendentemente dall'ambiente.

Anche gli appassionati di selfie e video troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno: vivo V40 5G è dotato di una fotocamera frontale ultragrandangolare da 50MP che permette di immortalare un intero gruppo di amici in un unico scatto.

Oltre alle sue qualità che garantiscono immagini perfette, V40 5G è stato realizzato con cura per diventare parte integrante della vita quotidiana degli utenti: l'elegante scocca di 7,58 mm lo rende lo Smartphone con il più sottile schermo curvo da 1,5 K AMOLED della sua fascia di prezzo, pur offrendo colori nitidi e vibranti da top di gamma. vivo V40 è disponibile in due varianti di colore: Stellar Silver e Nebula Purple. Il modulo della fotocamera posteriore si ispira a una delle meraviglie dello spazio, l'anello della costellazione dei Gemelli, aggiungendo così un tocco “di cosmico” all'estetica elegante del telefono.

vivo V40 offre prestazioni da top di gamma grazie al processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 aggiornato e a 12GB di RAM, estendibile con ulteriori 12GB. Lo Smartphone dispone, inoltre, di 512GB di spazio di archiviazione per tutte le foto, video e contenuti digitali, oltre a essere dotato di doppi altoparlanti, a garantire resistenza all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP68 e a offrire funzionalità e-SIM. La batteria da 5500mAh assicura una durata ultra-lunga e una ricarica rapida da 80W grazie al nuovo sistema FlashCharge di vivo. Questa combinazione garantisce agli utenti di poter catturare e condividere tutti i momenti della loro giornata senza interruzioni. vivo V40esplora anche nuove tecnologie, a partire dalla tecnica di ricostruzione della grafite con elettrodo negativo di vivo, che consente performance elevate attraverso un perfetto equilibrio tra ricarica rapida e alta densità energetica.

vivo V40 Lite

Realizzato con una meticolosa attenzione ai dettagli, V40 Lite 5G è uno Smartphone tanto elegante quanto funzionale. La fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX882 aggiornato e l'Aura Light con regolazione intelligente della temperatura consentono a vivo V40 Lite di adattarsi a qualsiasi ambiente. Che si tratti di riprese in ambienti bui, come una cena romantica a lume di candela o un tramonto in riva al mare, V40 Lite 5G regola perfettamente la temperatura del colore per far risaltare l'atmosfera unica.

Gli utenti potranno rivivere i loro momenti più preziosi o immergersi nei loro contenuti preferiti grazie allo straordinario display AMOLED da 6,78” con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il design sottile della scocca è disponibile nelle finiture Classy Brown o Dreamy White, che completano il design e conferiscono al V40 Lite un aspetto che amplia l'esperienza da top di gamma con stile e raffinatezza.

Grazie al supporto per due schede nano SIM fisiche, una e-SIM e un massimo di 8 profili,V40 Lite garantisce connettività e produttività ininterrotte tutto il giorno. Inoltre, il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 del V40 Lite, gli 8GB di RAM e la batteria a lunga durata da 5500mAh lo rendono uno vero Smartphone di punta.

Sia V405G che V40 Lite5G sono dotati di sistema operativo Android con Funtouch OS 14 di vivo, che garantisce un'esperienza d'uso fluida grazie a una migliore gestione della memoria, alle funzionalità multitasking, alla personalizzazione, alle garanzie di privacy e alla sicurezza, insieme a nuovi strumenti di editing video facili da usare per stimolare la creatività di ogni utente.

Prezzo e disponibilitÃ

vivoV405G eV40 Lite 5G saranno disponibili da inizio luglio con un prezzo consigliato al pubblico di 599 EURO e 399 EURO rispettivamente.