Condizionatori dual split: che benefici offrono?

I condizionatori dual split meritano di essere presi seriamente in considerazione, in vista di un potenziale acquisto, in virtù dei numerosi vantaggi che garantiscono in confronto a un modello monosplit o a qualunque altro sistema di climatizzazione. Dando uno sguardo alle recensioni pubblicate da coloro che hanno già acquistato e avuto modo di provare un modello dual split, i benefici più significativi hanno a che fare con una capacità refrigerante molto elevata, un livello di rumore decisamente ridotto e un risparmio energetico consistente.

Condizionatori dual split: ecco come funzionano

I condizionatori Samsung dual split , così come quelli di ogni altro marchio, funzionano tramite un motore, che corrisponde a una unità esterna singola, da cui proviene l’energia con cui sono alimentati i due split, vale a dire le due unità refrigeranti, che si trovano in casa. Gli split ovviamente sono collocati in due ambienti differenti, così che la superficie domestica possa essere raffreddata in modo più efficace. Un aspetto senza dubbio positivo è rappresentato dalla possibilità di regolare l’uso di uno split solo, in modo del tutto autonomo, a seconda della stanza che è necessario refrigerare. Per esempio, si può pensare di tenere acceso il condizionatore in soggiorno durante il giorno e in camera da letto durante la notte. Ecco spiegato il motivo per il quale il dual split si rivela efficiente sotto il profilo energetico.

Cosa cambia tra un dual split e un monosplit

Ma come si può essere certi di prendere la decisione giusta quando si è chiamati a scegliere fra un condizionatore monosplit e uno dual split? In primo luogo è necessario tenere conto del numero di ambienti che devono essere raffreddati e dei metri cubi: è chiaro, infatti, che in presenza di un ambiente solo basta un mono split. Nulla vieta di chiedere consiglio a un professionista, magari direttamente a un tecnico che poi verrà coinvolto anche per l’installazione del dispositivo: così si potrà essere certi di arrivare alla scelta migliore. L’aspetto estetico e il costo di installazione sono due degli aspetti più rilevanti che segnano la differenza fra un condizionatore monosplit e un dual split.

Guida alla scelta

Con due monosplit si avrebbe bisogno di due unità esterne poste a distanza ravvicinata l’una rispetto all’altra: è evidente che una soluzione di questo tipo non sarebbe molto piacevole sul piano estetico. Proprio per questa ragione in genere i professionisti che si occupano dell’installazione dei condizionatori e della loro sostituzione tendono a privilegiare i multisplit rispetto ai monosplit. I dual split, d’altro canto, si caratterizzano per un costo di installazione più basso non solo per ciò che concerne i materiali, ma anche per la manodopera, visto che sono muniti di una singola unità esterna da mettere in posizione.

Il calcolo dei btu

Quando si parla di btu di un condizionatore si fa riferimento, molto semplicemente, alla potenza dello stesso. I btu devono esser calcolati in funzione dei metri cubi: in pratica, si deve moltiplicate il numero di metri cubi per 100, e così si ottiene la quantità di btu desiderata. Per esempio, ipotizzando di trovarsi in un locale con una superficie di 20 metri quadri e un soffitto alto 3 metri, ecco che il volume complessivo è pari a 60 metri cubi: 60 x 100 fa 6000, e dunque 6000 btu è il valore di potenza di cui si ha bisogno. Chiaramente, sulla resa intervengono anche altri aspetti, come l’esposizione al sole e il livello di isolamento termico degli ambienti.

Che cosa comprare

Il mercato dei condizionatori dual split è decisamente vasto e variegato, mettendo a disposizione un ampio assortimento di soluzioni, con tutte le migliori marche del settore: da Sharp a Lg, da Panasonic a Daikin, da Argo ad Ariston, da Olimpia a Samsung, da Mitsubishi a Hisense. Per capire qual è il prodotto da scegliere, il consiglio è di inoltrare una richiesta di preventivo, rivolgendosi a più di un’impresa per capire anche, più in generale, quali potrebbero essere i costi di installazione. In questo modo si ha uno sguardo completo sulle proposte, e in più si hanno a disposizione tutte le informazioni utili per una scelta azzeccata e oculata anche da un punto di vista economico.