Oggi, Wizards of the Coast ha lanciato Orizzonti di Modern III, l'ultimo set del celebre gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering (MTG). Introducendo nuove potenti carte e ristampe dalla storia di Magic nel formato Modern, Orizzonti di Modern III è ricco di valore collezionistico e di nostalgia, in cui i giocatori potranno immergersi con entusiasmo.Il ritorno degli EldraziOrizzonti di Modern III include il racconto degli Eldrazi, una storia di orrori insondabili che segue i malevoli titani interdimensionali Eldrazi e il perseguimento del loro obiettivo di divorare tutti i piani. Con le nuove versioni re-immaginate di questi esseri quasi divini, i giocatori potranno scatenare Emrakul, Ulamog e Kozilek nelle loro impressionanti forme fisiche attraverso trattamenti concettuali foil-etched o persino trattamenti senza bordo serializzati, esclusivi dei Collector Booster.

Le carte Orizzonti di Modern III serializzate sono localizzate esclusivamente in inglese e sono disponibili nei Collector Booster di Magic: The Gathering - Orizzonti di Modern III di qualsiasi lingua. Le carte Orizzonti di Modern III non serializzate sono meccanicamente identiche alle varianti serializzate. Per i dettagli, consultare la confezione del prodotto.

Magic the Gathering: Orizzonti di Modern III include Buste di gioco, Collector Booster, Mazzi Commander, Mazzi Commander Collector’s Edition, Prerelease Pack, Bundle e Bundle Gift Edition.