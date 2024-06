Speaker arrestato per adescamento di minori - Rtl 102 -5: Increduli e sgomenti

5 - si sottolinea in un comunicato - non era a conoscenza dell'indagine in corso a Milano sullo speaker.

Attualità - Rtl 102.5 "ha appreso con incredulità e sgomento" la notizia dell'arresto, avvenuto ieri, di Andrea Piscina, lo speaker radiofonico di 25 anni che deve rispondere di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale in un’inchiesta del pm di Milano Giovanni Tarzia. La dirigenza di Rtl 102.5 - si sottolinea in un comunicato - "non era a conoscenza dell'indagine in corso a Milano sullo speaker. Rtl 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all'emittente in attesa del lavoro della magistratura, in cui ripone piena fiducia".