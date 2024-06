Nilox presenta il nuovo Waterboard

Dopo il grande successo del suo Acqua Scooter, Nilox – brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet – presenta il nuovo Waterboard, pensato per offrire un'esperienza di divertimento unica e sostenibile per tutti gli amanti del mare, con un occhio di riguardo per i più giovani che si avvicinano per la prima volta allo snorkeling.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e al design intuitivo, il Waterboard Nilox è perfetto per i giovani avventurieri marini: che si tratti delle prime avventure subacquee o di una semplice giornata di svago e movimento in acqua, garantisce infatti un'esperienza emozionante e sicura.

Con una velocità massima di 5,4 km/h, un cambio a 3 velocità e la capacità di immergersi fino a 2 metri di profondità, il Waterboard Nilox offre una versatilità ideale per esplorare il mondo sottomarino in sicurezza e con semplicità. Inoltre, grazie alla batteria ricaricabile in soli 120-180 minuti, offre un'autonomia fino a 60 minuti. La batteria fornita, con una capacità di 2,5Ah - 37V - 92,5Wh, costituisce un elemento essenziale per garantire prestazioni affidabili e durature.

La leggerezza e la facilità di trasporto lo rendono non solo l'alleato perfetto per dominare il mare, ma anche il compagno di viaggio ideale; con un peso di soli 2,6 kg, è ancora più leggero e compatto rispetto all'Acqua Scooter e può essere comodamente trasportato in spiaggia o in piscina.

Il nuovo Waterboard amplia ulteriormente il portfolio di prodotti Nilox, che conferma così il suo impegno nel creare articoli all'avanguardia con caratteristiche tecniche distintive, ridefinendo i limiti della tecnologia outdoor.